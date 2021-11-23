Комментарии

ПСБ: У пары доллар-рубль есть возможность возвращения к отметке 74 руб.

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль завершила вчерашние торги ослаблением национальной валюты, уйдя выше отметки 74,5 руб. впервые с августа

На отечественном финансовом рынке в течение торговой сессии в понедельник прослеживалось выраженное охлаждение интереса иностранных инвесторов к активам нашей страны. Распродажи отечественной валюты сопровождались сильным ростом CDS и доходности гособлигаций, причем объем торгов валютой заметно превысил среднемесячный показатель. Помимо прочего, крупные инвестиционные холдинги нарастили лонг-позиции по доллару относительно рубля (гораздо больше чем по другим валютам ЕМ). Отметим, что ни внешний фон (валюты ЕМ преимущественно демонстрировали более сдержанное ослабление, а цены на нефть марки Brent отскакивали), ни внутренний (налоговые выплаты компаниями) не смогли смягчить вчерашнее падение рубля. Технически рубль уже выглядит перепроданным.

Утро вторника вновь создает слабонегативный фон для национальной валюты. Фьючерсы на фондовые рынки США и на нефть марки Brent, как и валюты развивающихся стран, находятся под незначительным давлением.

Сегодня ожидаем попыток удорожания рубля с возможным выходом пары доллар-рубль к отметке 74 руб. на фоне продолжающегося налогового периода и дорогой нефти. Не исключаем, что в случае и нисходящего тренда на нефтяном рынке пара может протестировать отметку 75,5 руб.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги