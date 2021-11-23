ПСБ: У пары доллар-рубль есть возможность возвращения к отметке 74 руб.

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль завершила вчерашние торги ослаблением национальной валюты, уйдя выше отметки 74,5 руб. впервые с августа

На отечественном финансовом рынке в течение торговой сессии в понедельник прослеживалось выраженное охлаждение интереса иностранных инвесторов к активам нашей страны. Распродажи отечественной валюты сопровождались сильным ростом CDS и доходности гособлигаций, причем объем торгов валютой заметно превысил среднемесячный показатель. Помимо прочего, крупные инвестиционные холдинги нарастили лонг-позиции по доллару относительно рубля (гораздо больше чем по другим валютам ЕМ). Отметим, что ни внешний фон (валюты ЕМ преимущественно демонстрировали более сдержанное ослабление, а цены на нефть марки Brent отскакивали), ни внутренний (налоговые выплаты компаниями) не смогли смягчить вчерашнее падение рубля. Технически рубль уже выглядит перепроданным.

Утро вторника вновь создает слабонегативный фон для национальной валюты. Фьючерсы на фондовые рынки США и на нефть марки Brent, как и валюты развивающихся стран, находятся под незначительным давлением.

Сегодня ожидаем попыток удорожания рубля с возможным выходом пары доллар-рубль к отметке 74 руб. на фоне продолжающегося налогового периода и дорогой нефти. Не исключаем, что в случае и нисходящего тренда на нефтяном рынке пара может протестировать отметку 75,5 руб.

ПАО "Промсвязьбанк"