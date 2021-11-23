«Фридом Финанс»: Индексы откатились к уровням лета

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась усилением коррекции. Дневное падение основных индексов стало максимальным за полтора года. Индекс РТС откатился на уровень, впервые достигнутый в начале лета. На положительной территории закрылись акции СПБ Биржи (+0,62%). Лидерами снижения стали бумаги Яндекса (-8,03%). Пара USD/RUB впервые с июля поднималась почти до 75.

Начавшееся в пятницу снижение набирает обороты. Рубль продолжил ослабление на новости о ситуации с долгом Роснано. Доходность 10-летних ОФЗ на этом фоне достигла 9%, что увеличивает вероятность повышения в декабре ключевой ставки до 8,5%. Ряд высоколиквидных акций откатился на многомесячные минимумы. Как следствие, мы не рекомендуем в настоящий момент открывать позиции в голубых фишках. Техническая картина указывает на вероятность того, что снижение будет продолжаться еще один-два дня. Впрочем, стоит отметить, что распродажи вызваны преимущественно эмоциональным напряжением на фоне негативного новостного фона. Торговая динамика в США остается положительной на фоне выдвижения Пауэлла на новый срок. Но если на биржах Нью-Йорка начнется техническая коррекция, это только усилит распродажи в России. Как следствие, на наш взгляд, сейчас целесообразнее инвестировать в защитные бумаги — акции Московской и СПБ Биржи, МТС, Аэрофлота. Также для покупок неплохо подходят бумаги ФСК ЕЭС. Многие из этих акций заметно снизились, что формирует привлекательную точку для входа. Мы полагаем, что коррекция будет глубокой (от максимума индексы откатились уже на 15%), но непродолжительной. Негативный новостной фон не способен оказывать длительного воздействия на рынок.

Ожидаем снижения в пределах 1,5%. Прогноз по паре USD/RUB: 74-75. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3800–3900 пунктов.