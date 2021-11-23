ПСБ: Ждем отката индекса МосБиржи к 3800-3850 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Мировые рынки в понедельник продолжили плавно снижаться, отыгрывая возобновление роста долларовых ставок и укрепление доллара. Вчера индекс DXY, отражающий позиции доллара по отношению к основным мировым валютам, продолжил вновь уверенно вырос (евро, соответственно, откатился ниже 1,125%), обновив максимумы с июля 2020 года, доходность 10-летних UST превысила 1,6%, а «коротких», 2-летних UST – превысила 0,59%, максимумы с марта прошлого года на фоне выдвижения кандидатуры Дж. Пауэлла на второй срок (его полномочия на посту главы ФРС заканчиваются в феврале), позволив инвесторам рассчитывать на сохранение анонсируемой политики регулятора и повышение ключевой ставки в середине 2022 года. На этом фоне преимущественно умеренно снижались развивающиеся и развитые рынки; индексы MSCI World и MSCI EM потеряли по 0,6%. Отметим, что на американском фондовом рынке вернулся спрос на циклические сектора, - росли акции сырьевых компаний и финансовых учреждений. А вот hi-tech, чувствительный к росту ставок, скорректировался, приведя к откату S&P500 (-0,3%) и NASDAQ Composite (-1,3%) от максимумов.

Сегодня утром на рынках сохраняются негативные настроения. Цены на нефть и промышленные металлы остаются под давлением, слабо снижаются фьючерсы на американские индексы. Смешанную динамику демонстрируют азиатские рынки. Рынки перешли к ожиданию блока сегодняшней публикации предварительных PMI по Европе и США, которые помогут скорректировать оценки ситуации с деловой активностью в условиях распространения коронавируса и повышенной инфляции.

Учитывая вероятное дальнейшее укрепление доллара, мировые рынки, по нашему мнению, останутся под давлением и сегодня.

Вчера на российском рынке заметно усилилось давление продавцов: индекс МосБиржи упал на 3,6%, показав максимальное дневное снижение за последний год, и достиг уровней августа на фоне увеличения страновой премии. Объемы торгов акциями почти в два раза превысили среднемесячный показатель.

Лидером падения стал финансовый сектор, где наиболее выраженно продажи затронули ключевые «фишки» (Сбер ао: -5,6%; Сбер, па: -4,4%; TCS Group: -6,8%), указывая на продажи со стороны нерезидентов. В нефтегазовом секторе наиболее сильные потери бумаги газовых компаний (Газпром: -5,5%; НОВАТЭК: -3,0%). Акции ЛУКОЙЛА (-2,0%) и Роснефть (-1,6%) также дешевели, проигнорировав стабилизацию нефтяного рынка к концу дня. Несмотря на устойчивость цен на сырьё, а слабеющий рубль, и в ликвидных акциях металлургического и горнодобывающего сектора (АЛРОСА: -4,3%; РУСАЛ: -3,7%; Северсталь: -0,6%; НЛМК: -1,5%; ММК: -2,6%; Мечел ап: -6,6%; ТМК: -4,9%; Полюс: -5,7%) не было растущих идей. Вопреки неблагоприятной рыночной конъюнктуры, против рынка двигались лишь перепроданные ранее акции ПИК (+0,6%).

Сегодня, учитывая сохранение понижательной динамики нефтяных котировок и безыдейность внешнего фона, давление на ключевые российские «фишки» может несколько ослабнуть, но, скорее всего, сохранится. Видим риск отката индекс МосБиржи в зону 3800-3850 пунктов в первой половине торгов вторника. Отметим, что рынок уже выглядит перепроданным, формируя условия для отскока в случае стабилизации ситуации на товарных рынках.

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