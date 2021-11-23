ПСБ: Нефть в ожидании решений по резервам

Цены на нефть Brent остаются ниже 80 долл./барр. и под давлением планов США и др. стран в скором времени объявить о распечатывании стратегических резервов. По данным Bloomberg, администрация США может уже сегодня сделать такое заявление, а к соглашению планируют присоединиться КНР, Япония, Индия и Юж.Корея. Америка может распечатать >35 млн барр. Кроме того, США планируют всесторонне призывать ОПЕК+ значительно увеличить добычу нефти. Сегодня также в фокусе предварительные данные по запасам от API. По Brent пока ждем консолидацию около 78-79 долл./барр. и разворота к 75 долл./барр. и ниже в случае решения властей об открытии резервов и присоединения ОПЕК+ к увеличению добычи.
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