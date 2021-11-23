Комментарии

ПСБ: Учитывая вероятное дальнейшее укрепление доллара, мировые рынки, по нашему мнению, останутся под давлением и сегодня

Сегодня ожидаем попыток удорожания рубля с возможным выходом пары доллар-рубль к отметке 74 руб.

Видим риск снижения индекса МосБиржи в зону 3800-3850 пунктов в первой половине торговой сессии вторника

Для рынка ОФЗ на первый план выходят геополитические риски, которые и будут определять дальнейшее движение бумаг. При их ослаблении ждем достаточно резкого отката кривой госбумаг на 15-20 б.п. вниз

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

НорНикель (ПОКУПАТЬ) может выплатить 1523 руб. на акцию за 9 месяцев - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Согласно дивидендной политике НорНикеля, которая регламентирована акционерным соглашением, на выплаты предполагается 60% от EBITDA при соотношении чистый долг/EBITDA ниже 1,8х. На конец 1 полугодия 2021 г. было 0,7х. Мы ждали чуть больших дивидендов. Последний день торгов акций с дивидендами – 12 декабря, доходность – 7%.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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