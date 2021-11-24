ПСБ: Финансовые результаты Полюса за 3 квартал 2021 года

Полюс представил сегодня финансовые результаты за 3 квартал 2021 г. За отчётный период выручка и EBITDA компании снизилась в сравнении с 3 кв. 2020 года, при этом в квартальном сравнении показатели выросли. Опубликованные результаты поддерживают наш позитивный взгляд на бизнес Полюса. До конца года ожидаем рост стоимости золота вплоть до 1 900 долл./унц., что благоприятно скажется на финансовых показателях компании за 4 квартал. Сохраняем рекомендацию «покупать» для акций Полюса с целевой ценой 18 634 руб., что предполагает потенциал роста на 23% исходя из текущих котировок.

Выручка Полюса по итогам 3 квартала 2021 года составила 1,4 млрд долл., сократившись на 4% в годовом сопоставлении ввиду снижение средней цены реализации. Из-за снижения средней стоимости реализованного золота в отчётном периоде до 1 787 долл./унц. (-6% г/г), выручка компании в 3 квартале сократилась на 4%, до 1,4 млрд долл. В сравнении с предыдущим кварталом выручка Полюса увеличилась на 12% благодаря росту объёмов реализованной продукции. Так, за 3 квартал 2021 года Полюс реализовал 776 тыс./унц., это на 1% больше, чем в прошлом году и на 14% выше, чем во 2 кв.

EBITDA компании за отчётный период снизилась на 11% г/г и составила 986 млн долл., что оказалось немногим выше консенсуса. Рентабельность по этому показателю сократилась в годовом сопоставлении до 70,4 % (-5,4% г/г; -1,8% кв./кв.), в квартальном сравнении также наблюдается снижение на 1,8%. Причина снижения рентабельности связана с ростом инфляции, что привело к увеличению операционных расходов компании.

Общие денежные затраты (ТСС) Полюса за 3 кв. 2021 года составили 427 долл./унц., увеличившись на 16% г/г и на 9% кв./кв. Рост TCC в годовом выражении обусловлен уменьшением коэффициента извлечения на всех месторождениях, за исключением Вернинского. Данный показатель составил 84,6% по итогам 3 кв. 2021 года (годом ранее данный был 86,1%). Кроме этого в 3 квартале произошло повышение ставки НДПИ на 3,6% для Вернинского месторождения. Также сократилось среднее содержание золота на Россыпях до 0,45 грамм на куб. метр. (-4% г/г). По сравнению со 2 кв. 2021 года увеличение TCC составило 9%, в большинстве своём из-за уменьшения средней стоимости реализации попутного продукта до 5 долл. на унцию в 3 квартале против 10 долл. на унцию во 2 квартале 2021 года. Компания сохранила прогноз по TCC на 2021 год в пределах 425-450 долл./унц.

В 3 кв. 2021 года капитальные затраты увеличились на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В квартальном сопоставлении кап.затраты увеличились на 30%, до 233 млн долл. Сильный рост показателя связан с плановым увеличением кап. затрат на Олимпиаде и Благодатном. Полюс продолжает реализацию программ, направленных на расширение и оптимизацию производства. По результатам отчётного периода капитальные затраты на Олимпиаде составили 62 млн долл., что в 1,7 раза больше, чем за 2 кв. 2021 года и в 2 раза выше г/г. Кроме этого возрос CAPEX на Благодатном из-за реализации проекта золотоизвлекательной фабрики «ЗИФ-5». Прогноз компании по общим капитальным затратам остался прежним: 1 – 1,1 млрд долл. по итогам 2021 года.

Чистая прибыль компании за прошедший квартал составила 664 млн долл., увеличившись на 29% г/г. В сравнении со 2 кварталом 2021 года показатель возрос на 3%. Наибольшее влияние на результаты 3 квартала 2021 г. оказала переоценка валютно-процентных свопов, а также сокращение расходов, связанных с обслуживанием долга.

Свободный денежный поток по результатам 3 кв. 2021 года снизился на 28% г/г и составил 593 млн долл. По сравнению с прошлым кварталом FCF вырос на 15%. Сокращение СДП по сравнению с предыдущим годом связан с увеличением капитальных затрат, а также со снижением денежного потока от операционной деятельности. Также негативное влияние оказало уменьшение средней цены реализации золота.

Продемонстрированные финансовые результаты оказались немногим выше консенсуса. Полюс продолжает демонстрировать устойчивость бизнес-модели. Рентабельность по EBITDA хоть немного снизилась, но всё ещё остаётся выше, чем у конкурентов. Ожидаем, что до конца 2021 года цены на золото вырастут, что благоприятно скажется на финансовых показателях компании за 4 квартал. Долгосрочный потенциал органического роста компании заключён в освоении Сухого Лога, где начало добычи золота запланировано на 2027 год, а также запуск ЗИФ-5 в 2025г.

Мы сохраняем рекомендацию «покупать» с целевой ценой 18 634 руб., что предполагает потенциал роста стоимости на 23% исходя из текущих котировок.

ПАО «Промсвязьбанк»