Комментарии «Фридом Финанс»: Новости способствуют коррекции Аналитики «Фридом Финанс»: Торги 22 ноября на большинстве американских фондовых площадок завершились в небольшом минусе. S&P 500 опустился на 0,32%, до 4683 пунктов, Nasdaq снизился на 1,26%, а Dow Jones прибавил символические 0,05%. В лидеры роста при поддержке нефтяных котировок вышел энергетический сектор (+1,81%), к нему присоединилась финансовая отрасль (+1,43%), позитивно отреагировавшая на повышение доходности гособлигаций. В аутсайдерах оказались сектора коммуникаций (-1,24%) и IT (-1,14%). · Vonage Holdings (VG: +27%) будет поглощена Ericsson (ERIC) за $6,2 млрд. · Astra Space (ASTR: +17,2%) успешно завершила свой первый коммерческий орбитальный запуск для Космических сил США. · Скорректированная прибыль Niu Technologies (NIU: -16,8%) за третий квартал оказалась существенно ниже ожиданий аналитиков. Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. Главной новостью для инвесторов стало переназначение Джерома Пауэлла на пост председателя ФРС. Это решение должно способствовать согласованию пакета социальных расходов Build Back Better в объеме $1,75 трлн. В то же время стагфляционные риски, усилившиеся из-за масштабных сбоев в цепочках поставок, вызывают на рынке существенные опасения, что отражается в доходности трежерис. Новая волна COVID-19 продолжает препятствовать активным покупкам, хотя ревакцинация взрослого населения и прививочная кампания для детей должны способствовать выходу из пандемии в обозримом будущем. В США число заражений за последние семь дней составило около 95 тыс. Это на 33% больше, чем за последние две недели. Заболеваемость растет в 39 штатах и округе Колумбия. Представители государств — участников соглашения ОПЕК+ предупредили о готовности отреагировать на намерение США, Китая, Индии, Японии и Южной Кореи продавать стратегические запасы нефти. Напомним, что Штаты рассматривают возможность вывести на рынок более 35 млн баррелей. · Торги 23 ноября на биржах Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 поднялся на 0,02%, гонконгский Hang Seng упал на 1,20%. В Японии рынки были закрыты в связи с государственным праздником. EuroStoxx 50 с начала сессии падает на 0,87%. · Фьючерс на нефть марки Brent накануне подорожал до $79,7 за баррель. Золото торгуется на уровне $1806 за тройскую унцию. По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4640–4720 пунктов. Сегодня будет опубликован ноябрьский индекс деловой активности (PMI) в США (прогноз: рост с 57,6 пункта в октябре до 58,2). Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 61 пункта из-за новой вспышки заболеваемости COVID-19. Накануне S&P 500 обновил исторический максимум, но, отскочив от верхней границы восходящего канала, развернулся вниз. Форма вчерашней дневной свечи сигнализирует о возможности краткосрочной коррекции. Индикатор MACD указывает на слабую активность покупателей. На RSI наблюдается «медвежья» дивергенция, что также означает высокую вероятность снижения. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка находится на отметке 4640 пунктов, следующая — в области 50-дневной скользящей средней. Сегодня Gap (GPS) представит квартальную отчетность. Прогноз предполагает, что выручка крупнейшего ретейлера одежды и аксессуаров увеличится на 10,8% г/г, до $4,43 млрд, EPS повысится на 100% г/г, достигнув $0,5. Сильные результаты отмечаются у брендов Old Navy и Athleta, продолжает расти выручка и у Banana Republic. Общерыночный консенсус рассчитывает, что у бренда Old Navy увеличится количество новых клиентов благодаря запуску программы лояльности и внедрению системы инклюзивных размеров BODEQUALITY. Ожидается и продолжение роста онлайн-продаж. В то же время давление на прибыль способно увеличение маркетинговых расходов. Некоторые опасения вызывает закрытие многих фирменных магазинов Gap и Banana Republic, которое может замедлить рост выручки. 23 ноября отчет за третий квартал представит также один из крупнейших производителей серверов, ПК и ноутбуков в мире Dell (DELL). Согласно консенсусу аналитиков, выручка компании увеличится на 16,4% г/г, до $27,37 млрд, что укладывается в диапазон первоначального прогноза менеджмента (15-18%). Скорректированная разводненная EPS, как ожидается, снизится на 13,3%, до $2,3. Мы считаем, что усиление спроса на ключевые продукты сохранится. При этом отмечаем высокую вероятность того, что выручка окажется меньше, чем предполагает консенсус, из-за дефицита чипов. 63% дохода Dell обеспечивают клиентские продукты (ноутбуки, мониторы, ПК), однако ключевой поставщик CPU Intel зафиксировал снижение поставок чипов для ноутбуков на 14% г/г в натуральном выражении из-за нехватки комплектующих. Давление сбоев в цепочках поставок на результаты продаж инфраструктурных решений (серверы и услуги хранения данных), вероятно, будет менее выраженным. В центре внимания инвесторов окажутся оценки состояния рынка ПК (последний прогноз IDC был оптимистичным) и серверных решений в следующем году, а также показатели рентабельности компании.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

