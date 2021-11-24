Новикомбанк выступил организатором дебютного выпуска «зеленых» облигаций ПАО «КАМАЗ»

Новикомбанк выступил организатором размещения выпуска «зеленых» биржевых облигаций ПАО «КАМАЗ» серии БО-П09 номинальным объемом 2 млрд рублей. Планируется включение выпуска в сектор устойчивого развития и сегмент «зеленых» облигаций на Московской Бирже.

ПАО КАМАЗ 19 ноября провел сбор заявок на зеленые бонды объемом 2 млрд рублей. Полученные денежные средства от размещения облигаций планируется направить на финансирование производства не менее 60 электробусов по контракту с ГУП «Мосгортранс». В результате замены дизельных автобусов на электробусы с последующим вводом в эксплуатацию будет обеспечено снижение выбросов CO2 не менее чем на 3,6 тыс. т/год.

В рамках ответственного отношения к вопросам экологии и охраны окружающей среды, а также реализации стратегии содействия инновациям КАМАЗ работает над перспективными направлениями бизнеса, в состав которого входит производство экологически чистых видов транспорта (электрический привод, электробусы).

Агентство «Эксперт РА» подтвердило, что выпуск биржевых облигаций серии БО-П09 соответствует принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), критериям зеленого финансового инструмента в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1587 от 21.09.2021.

«Новикомбанк поддерживает стратегию устойчивого развития и интегрирует в свою деятельность принципы ESG-банкинга. Банк организует финансирование для проектов, позитивно влияющих на окружающую среду и способствующих развитию экологичных производств. Инструменты «зеленого» финансирования становятся все более востребованы у предприятий, которые реализуют политику ответственного отношения к окружающей среде», - прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Помимо Новикомбанка организатором выпуска данных облигаций выступили Sber CIB, Совкомбанк, Московский кредитный банк.