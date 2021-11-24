Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ведущего производителя вакцины Спутник V – Биннофарм Групп

19 ноября 2021 года состоялся сбор заявок на дебютный выпуск облигаций ООО «Биннофарм Групп» серии 001Р-01 объемом 3 млрд руб. со сроком обращения 15 лет и офертой через 2 года. По выпуску предусмотрены публичные безотзывные оферты со стороны основных операционных компаний ̶ АО «АЛИУМ» и ПАО «Синтез».

Начальный ориентир ставки купона составлял 10,20-10,40% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,60-10,81%. В ходе сбора заявок спрос инвесторов более, чем в 2 раза превысил объем размещения, что позволило эмитенту несколько раз снизить диапазон ставки купона и зафиксировать финальный ориентир на уровне 9,90% годовых (доходность к погашению 10,27%). Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

«Россельхозбанк уделяет большое внимание борьбе с COVID-19 и учитывает данный фактор в инвестиционно-банковской деятельности. Поэтому для нас было приоритетным выступить организатором и помочь привлечь финансирование для Биннофарм Групп, которая является ведущим производителем вакцины против коронавируса Спутник V», ̶ прокомментировал начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков,.

Техническое размещение на Московской Бирже запланировано на 24 ноября 2021 года.

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с рядом других крупнейших российских банков и инвестиционных компаний.

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» объединяет пять крупных производственных площадок в разных регионах России. Предприятия «Биннофарм Групп» выпускают лекарственные препараты в разных формах, в том числе из собственных фармацевтических субстанций, медицинские изделия из полимерных материалов и ветеринарные препараты. «Биннофарм Групп» стала первым производителем вакцины против коронавируса «Спутник V» разработки НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.