«Открытие»: Российский рынок обнаружил поддержку ниже 3800 пунктов по индексу МосБиржи

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Российский рынок обнаружил поддержку ниже 3800 пунктов по индексу МосБиржи

Торги в России начались с резкой просадки индексов и рубля. Внешний фон, естественно, подобной динамике не способствовал, а причины остаются в плоскости восприятия инвесторами проблем геополитики. Однако постоянные разговоры на темы «агрессивных» действий РФ в каком-либо направлении подтверждений не получают, а по сей причине распродажи активов могут быть неоправданными. В моменте индекс МосБиржи падал до отметки 3776,61 п., а индекс РТС до 1585,65 п. Однако после этого началось столь же стремительное восстановление и российские индексы вышли в солидный плюс к середине дня.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 3925,72 п. (+1,37%), а индекс РТС - 1650,24 п. (+1,36%).

· В техническом плане, индекс МосБиржи пробивал зону поддержки 3800-3820 пунктов, но достаточно бодро вернулся выше этих значений, поэтому пробой пока стоит отнести к ложным. Фактически, индекс МосБиржи совершил коррекцию почти на 10,5% от своих максимальных значений, что сняло какую-либо перекупленность и открывает путь к восстановлению.

· Наиболее активное восстановление показали секторы металлов и добычи (+1,2%), финансов (+1,2%), химии и нефтехимии (+1,8%). В минусе остаётся потребительский сектор на фоне ожидания сокращения кредитования из-за роста ставок.

· В лидерах торгов на Московской Биржи были бумаги «РусАл», «Газпром», «Алроса», Сбербанк и ВТБ.

· Скорректированная EBITDA «Полюса» в III квартале 2021 года сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $986 млн. По сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 10%. Скорректированная чистая прибыль «Полюса» в III квартале составила $663 млн, она сократилась на 8% год к году и выросла на 14% к предыдущему кварталу. Выручка уменьшилась на 4% год к году, но выросла на 12% по сравнению с предыдущим периодом и составила $1,4 млрд. Общие денежные затраты группы (ТСС) за III квартал 2021 года выросли на 9%, с $390 на унцию во II квартале до $427 на унцию. Это связано с сезонным увеличением добычи на россыпных месторождениях с более высокими затратами, а также продолжающейся инфляцией стоимости расходных материалов и топлива. ТСС за 9 месяцев 2021 года составили $403 на унцию. Отношение чистого долга (с учетом деривативов) к скорректированному показателю EBITDA сократилось до 0,5х на конец отчетного периода, тогда как в предыдущем квартале оно составило 0,6х. Произошло это на фоне снижения чистого долга.

· Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Брокер» Алексея Павлова: Снижение финансовых показателей «Полюса» в годовом сопоставлении связано с более низкими ценами реализации. Позитивная же динамика по отношению к предыдущему кварталу обусловлена сезонным ростом производства и реализации золота. Некоторый рост TCC компания объясняет увеличением добычи на россыпных месторождениях, имеющих более высокие удельные затраты, а также продолжающейся инфляцией стоимости расходных материалов и топлива. В то же время компания подтвердила свой прогноз ТСС в размере $425-$450 на унцию в текущем году при курсе USDRUB на уровне 65 руб.

Рубль всё ещё слабеет на ожиданиях геополитических неприятностей

· Рубль в моменте слабел до 75,13, а против евро до 84,62. Пока говорить о восстановлении рубля рано, но вполне очевидно, что текущее ослабление это исключительно влияние геополитики и немного ожиданий роста ставки ЦБ РФ. В течение 2-3 недель это влияние сойдёт на нет и рублю придётся вернуться к укреплению.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5925 рублей.

· Ставки MosPrime снизились до 7,58% на день, выросли до 7,80% на неделю и 8,03% на месяц.

· На Forex доллар торговался стабильно. Из традиционных валют риска отметим ослабление новозеландского доллара почти на 0,4%. Слабость новозеландской валюты может объясняться падением розничных продаж за III квартал на 8,1%. Президент Турции Реджеп тайеп Эрдоган в очередной раз девальвировал лиру, заявив, что жёсткая денежная политика не замедлит инфляцию. Как итог, курс лиры провалился почти на 9% до 12,49 за доллар. С начала года турецкая валюта потеряла уже 40% своего веса. Предыдущий глава ЦБ РФ, который потерял свою работу чуть более месяца назад призвал вернуться к нормальной политике, которая поддерживает курс лиры. «Этот иррациональный эксперимент должен быть немедленно прекращён», - написал Сами Тумэн в своём твиттере.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY – 96,53 (-0,02%),

· EUR-USD - $1,125 (+0,12%),

· GBP-USD - $1,335 (-0,32%),

· USD-JPY – 114,97 (+0,09%),

· USD-RUB – 74,92 (+0,13%),

· EUR-RUB – 84,25 (+0,48%).

Акции технологичных компаний и сектора путешествий и технологий заметно уронили европейские индексы

· Европейские индексы снижались на росте опасений, что карантинные меры против COVID-19 будут лишь расширяться.

· Stoxx 600 терял более 1% на фоне слабости акций технологичного сектора, что мы можем отнести на счёт роста доходностей казначейских обязательств США. Аналогично накануне реагировали акции американских технологичных компаний.

· Впрочем, падение также коснулось акций путешествий и гостеприимства. США выдали рекомендации своим гражданам воздержаться от поездок в Германию и Данию из-за сложной инфекционной ситуации в этих странах.

· Предварительное значение сводного индикатора деловой активности еврозоны неожиданно выросло до 55,8 п. в ноябре по сравнению с 54,2 п. в октябре и ожидаемых 53,2 п. В Великобритании сводный индикатор снизился лишь до 57,7 п. с 57,8 п. в октябре, хотя ожидалось снижение до 54,1 п.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7259,48 п. (+0,06%),

· DAX - 15999,18 п. (-0,72%),

· CAC 40 - 7088,89 п. (-0,23%).

Нефть продолжает снижаться на ожиданиях продаж из стратегических резервов

· Нефть усилила снижение на ожиданиях распродаж стратегических резервов ключевых импортёров. Источники Reuters также утверждают, что в стране рассматривают вариант продажи из стратегических резервов. Однако от этой страны ждут вклада лишь на 5 млн бар. От США ждут продажу резервов в объёме 45-60 млн бар. в течение месяца. Однако подобные шаги могут иметь лишь краткосрочные последствия. Более того, это сделает уязвимыми те страны, которые сократят свои резервы.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $79,13 (-0,72%),

· WTI - $75,71 (-1,36%),

· Алюминий - $2688 (-0,06%),

· Золото - $1796,5 (-0,54%),

· Медь - $9744,46 (+0,53%),

· Никель - $20430 (+0,46%).

Доходность по казначейским обязательствам США продолжает расти, намекая на более «ястребиный» тон ФРС

· Доходность по казначейским обязательствам США продолжает расти, что находит отражение в динамике фьючерсов на основные индексы. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подросла до 1,65%. Фьючерсы указывали на возможные потери в NASDAQ на уровне около -0,15% при незначительном росте Dow Jones.

· Выбор Джерома Пауэлла на второй срок президентом Джо Байденом послал сигнал рынкам о том, что администрация США склонна к более жёсткому подходу по вопросу инфляции. В свете того, что многие представители ФРС начали говорить о более скором сокращении покупки облигаций, то для рынков это означает ухудшение ситуации с ликвидностью.

· Ожидается, что объёмы торгов будут ниже обычного, так как на неделе с Днём Благодарения многие предпочитают брать выходные дни. До конца дня выйдут предварительные индексы деловой активности в сфере услуг и производстве США.