ПСБ: Несмотря на улучшение настроений инвесторов во вторник, продажи в ОФЗ сохранились

Доходности бумаг срочностью 3-4 года достигли психологической отметки 9,0% годовых; вся кривая поднялась еще на 4-5 б.п.

Геополитическая премия вчера снизилась – 5-летний CDS на Россию снизился на 9 б.п. – до 106 б.п.; также наблюдалось восстановление позиций рубля и коррекционный рост на рынке акций. Контр-движение в ОФЗ, скорее всего, было связано с продажами нерезидентов, которые не успели закрыть крупные позиции накануне.

Ожидаем восстановление котировок госбумаг, которые в моменте выглядят перепроданными на фоне коррекционного восстановления рубля и снижения CDS. Дополнительным фактором поддержки выступит отмена сегодня аукционов Минфина.

ПАО "Промсвязьбанк"