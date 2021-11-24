ПСБ: Ждем сегодня консолидацию Brent в районе 82-83 долл./барр.

Полагаем, что позитивный сантимент в нефти не будет долгим, ждем сегодня консолидацию Brent в районе 82-83 долл./барр.

Цены на нефть растут вопреки новости о распечатывании резервов США и др.стран. Это связано с тем, что предложенные объемы (пока известно о 59,2 млн барр.) заметно меньше ожидаемых и требуемых рынком. Мы ранее писали, что даже при распечатывании >100 млн барр. одних резервов будет недостаточно для долгосрочного охлаждения цен на нефть. Необходимо присоединение ОПЕК+ с большими объемами. Ждем решения альянса 1-2 декабря. На этом фоне рост запасов сырой нефти и бензинов, по данным API, был проигнорирован. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США. Полагаем, что позитивный сантимент в нефти не будет долгим, на первый план выйдут опасения по Европе из-за коронавируса. Сегодня ждем консолидацию Brent в районе 82-83 долл./барр.

ПАО "Промсвязьбанк"