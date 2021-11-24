«Фридом Финанс»: Переток капитала из «роста» в «стоимость»

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 23 ноября на основных американских фондовых площадках завершились преимущественно в зеленой зоне. Индекс S&P 500 прибавил 0,17%, достигнув 4690 пунктов. Dow Jones стал лидером роста, повысившись на 0,55%, а Nasdaq снизился на 0,50%. Отмечался переток капитала из бумаг «роста» в компании «стоимости». Значительно лучше рынка в целом выглядели энергетики (+3,04%) на фоне роста нефтяных котировок. Среди аутсайдеров оказались сектор циклических потребительских товаров (-0,63%), основное падение в котором вызвано коррекцией акций Tesla (TSLA: -4,13%), и телекомы (-0,4%). Федеральное жюри признало аптеки Walmart (WMT: +0,71%), CVS Health (CVS: +0,70%) и Walgreens Boots Alliance (WBA: +0,15%) виновными в развитии опиоидного кризиса в двух округах Огайо. M. Smucker (SJM: +5,7%) повысила гайденс по выручке на 2022 год в рамках отчета за третий квартал. Акции Zoom Video Communications (ZM: -14,7%) корректируются, несмотря на более сильные по сравнению с ожиданиями аналитиков квартальные результаты.

Согласно консенсусу аналитиков, опубликованному Bloomberg, рост доходностей на долговом рынке в 2022 году может стать одним из самых важных факторов для существенной коррекции в акциях «роста». В частности, ралли в бумагах производителей электромобилей, отмечавшееся на прошлой неделе, сменяется снижением, которое наблюдается в акциях быстрорастущих компаний из разных секторов. Интерес инвесторов к сегменту «стоимости» постепенно нарастает уже несколько торговых сессий подряд.

Доходность 10-летних трежерис увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.), до 1,67% (+13 б.п. за два дня), а тот же показатель для «двухлеток» повысился до 0,61%, локально поднимаясь до 0,66% в течение торговой сессии. Указанные факторы могут спровоцировать локальные распродажи среди хедж-фондов, которые, возможно, захотят зафиксировать прибыль от технологических высокорисковых активов на фоне высоких темпов инфляции, которая приобретает все более устойчивый характер.

Большинство площадок Юго-Восточной Азии не продемонстрировали существенной динамики: японский Nikkei 225 снизился на 1,58%, китайский CSI 300 прибавил 0,07%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,04%. EuroStoxx 50 с открытия торгов прибавляет 0,19%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $82,31 за баррель. Золото торгуется на уровне $1783,5 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4650–4700 пунктов.

Сегодня выйдут предварительные данные по динамике ВВП США за третий квартал. Консенсус предполагает ускорение роста с 2,0% кв/кв до 2,2% кв/кв.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 60 пунктов.

S&P 500 удерживается вблизи верхней границы восходящего канала. Индикатор MACD сигнализирует о перехвате инициативы продавцами. На RSI наблюдается «медвежья» дивергенция, что свидетельствует о возможности развития коррекции. Ближайшая поддержка находится на отметке 4640 пунктов, следующая — в области 50-дневной скользящей средней.