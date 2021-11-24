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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 ноября: 4 324,1699 руб/1 г золота и 59,4000/1 г серебра

ЦБ РФ с 24 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 324,1699 руб.
  • 1 грамм серебра - 59,4000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 408,3301 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 686,7402 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,5702 р. (0,54%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8700 р. (1,49%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 42,9000 р. (1,75%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 177,9299 р. (3,66%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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