Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 ноября: 4 324,1699 руб/1 г золота и 59,4000/1 г серебра ЦБ РФ с 24 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 324,1699 руб.

1 грамм серебра - 59,4000 руб.

1 грамм платины - 2 408,3301 руб.

1 грамм палладия - 4 686,7402 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,5702 р. (0,54%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8700 р. (1,49%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 42,9000 р. (1,75%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 177,9299 р. (3,66%) . dims

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