«Открытие»: Индекс МосБиржи вновь подтверждает сильную поддержку в районе 3800 пунктов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально позитивный. Если и говорить о снижении акций в Азии, то в большей степени это касается технологичных компаний.

Нефть продолжает дорожать на новостях о более скромной реализации стратегических резервов импортёров, чем предполагалось ранее.

Российский рынок может попытаться вернуться к отметке 4000 пунктов, а рубль под уровень 74,0 за доллар.

Днём в Германии выйдут индексы деловых ожиданий, текущих условий и делового климата. Прогнозируется улучшение деловых ожиданий и ухудшение оценки текущих условий. Американская статистика в среду будет включать отчёты четверга, так как в США будет праздноваться День Благодарения. Итак, выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Заказы на товары длительного пользования могли увеличиться за октябрь на 0,2%. Также выйдет уточнение ВВП США за III квартал. Ожидается повышение оценки до 2,1% с 2,0% по сравнению с предыдущим кварталом. Далее цены личного потребления. Ожидается рост базового PCE до 4,1% в октябре с 3,6% в сентябре. Почти одновременно выйдут индекс потребительского доверия от Университета Мичигана и продажи нового жилья за октябрь. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Закроет американский календарь публикация протоколов заседания ФРС.

В России недельные данные по инфляции, а также по промышленному производству в октябре, когда оно могло показать рост на 6%. Кроме того, выйдут цены производителей РФ за октябрь. Отчётность за III квартал предоставят «ЛУКОЙЛ», TCS Group.

Индекс МосБиржи вновь подтверждает сильную поддержку в районе 3800 пунктов

Российский рынок начал день с глубокого падения, пробив зону поддержки 3800-3820 пунктов. В моменте индекс снижался до 3776,61 п., а индекс РТС до 1585,65 п. В минимальной точке падения рублёвый индекс терял около 10,5% от своего исторического максимума, что укладывается в рамки коррекции средней мощности. Основные продажи проходили в ETF, которые ориентированы на Россию. Ряд важных бумаг, включая Сбербанк, оказались ниже 200-дневной скользящей, что в техническом плане является поводом для фиксации прибыли от коротких позиций, как минимум. Собственно говоря, начавшееся восстановление происходило за счёт ключевых бумаг рынка, которые были сильно перепроданы. К вечеру позитивный настрой российского рынка поддержала нефть, которая проигнорировала заявления о распродажах стратегических резервов различных стран.

По итогам торгов 23 ноября индекс МосБиржи — 3960,33 п. (+2,3%), а индекс РТС — 1662,38 п. (+2,1%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 203,663 млрд рублей, превысив объём предыдущего дня.

7 отраслевых индексов выросли и 3 снизились. Для начала рассмотрим аутсайдеров, которыми стали строительный сектор (-0,97%) и потребительский (-0,56%). В обоих случаях имеет смысл говорить о влиянии ожиданий более высоких ставок по кредитам. На рынке почти не сомневаются в том, что ставка ЦБ РФ будет повышена минимум на 75 базисных пункта в рамках декабрьского заседания. Впрочем, рынок ОФЗ указывает на то, что повышение может состояться на 100 базисных пункта. Оба сектора в различной степени зависят от потребительской активности и доступности дешёвого кредитования.

Сектор финансов вырос на 2,97%. Когда заходит речь о внешнем давлении, или потенциальных санкциях, то в первую очередь инвесторы вспоминают о банковских акциях. Соответственно, если геополитические риски начинают превращаться в фарс, то бумаги сектора становятся основными в фокусе внимания покупателей. В лидерах сектора были бумаги QIWI, TCS Group, Сбербанка и ВТБ.

И, наконец, вечерний взлёт котировок Brent выше $82 за баррель способствовал тому, что распроданные бумаги нефтяников и газовых компаний также нашли своих покупателей. К тому же цена на газ в Европе продолжает удерживаться выше $900 за 1000 кубометров, а какие-либо действия США против «Северного потока 2» лишь поддерживают тревожность рынка.

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2021 года в размере 26,5 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Внеочередное общее собрание акционеров состоится 29 декабря 2021 года. Дата, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов — 10 января 2022 года. Поскольку совет директоров ранее уже рекомендовал промежуточные дивиденды за 6 месяцев в размере 16,52 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию, доплата по итогам III квартала как на «обычку», так и на «преф» составит 9,98 руб.

Золотодобывающая компания «Полюс» опубликовала во вторник, 23 ноября, консолидированные финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2021 года. Общая реализация золота выросла на 14% квартал к кварталу и на 1% год к году до 776 тыс. унций. При этом выручка выросла на 12% кв/кв и снизилась на 4% г/г до $1400 млн. Скорректированный показатель EBITDA +10% кв/кв, но -11% г/г до $986 млн. Общие денежные затраты группы (ТСС) выросли на 9% кв/кв и на 16% г/г до $427 на унцию. Капитальные затраты увеличились на 30% кв/кв и 79% г/г. Снижение финансовых показателей «Полюса» в годовом сопоставлении связано с более низкими ценами реализации. Позитивная же динамика по отношению к предыдущему кварталу обусловлена сезонным ростом производства и реализации золота. Некоторый рост TCC компания объясняет увеличением добычи на россыпных месторождениях, имеющих более высокие удельные затраты, а также продолжающейся инфляцией стоимости расходных материалов и топлива.

Скорректированная чистая прибыль QIWI за 9 месяцев 2021 года уменьшилась на 4% до 7,47 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль за III квартал снизилась на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,705 млрд рублей. Выручка за январь-февраль составила 17,629 млрд рублей, или на 2,7% меньше показателя год назад. Совет директоров QIWI утвердил дивиденды по итогам III квартала в размере $0,30 на акцию. Датой объявления дивидендов является 6 декабря 2021 года, и компания намеревается выплатить дивиденды 8 декабря 2021 года. Держатели АДР (американских депозитарных расписок) получат дивиденды вскоре после этой даты. Также уточняется, что к В соответствии с решением совета директоров, компания намерена распределить не менее 50% скорректированной чистой прибыли Группы за 2021 год.

Турецкая лира совершает эпический обвал

Рубль в первой половине дня также оказался под сильным давлением, проседая в моменте до 75,29 за доллар и 84,68 за евро. К вечеру рубль уже заметно укреплял свои позиции, пользуясь отскоком в нефти и признаками диалога США и РФ. Как минимум, главы генеральных штабов Валерий Герасимов и Марком Милли провели телефонные переговоры. В свете готовящейся онлайн-встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена это первая ласточка, но она может стать началом смягчения текущей геополитической напряжённости, призы за которую каждый сможет назначить себе сам.

Тем не менее, ситуация на рынке ОФЗ оставалась неспокойной. Доходность по 10-летним ОФЗ поднималась выше 8,6%. В данной ситуации Минфин РФ решил отказаться от проведения аукционов ОФЗ 24 ноября, тем более, что профицитный бюджет вовсе позволяет не заниматься размещением долговых бумаг.

На Forex ситуация оставалась относительно спокойной. DXY торговался без существенной волатильности. Отметим лишь исторический обвал турецкой лиры на 15% после заявлений президента Турции Реджепа Тайеп Эрдогана о том, что жёсткая денежная политика инфляцию не остановит. После подобных событий многие экономисты пророчат ЦБ Турции экстренное повышение ставки до 19%, или даже выше инфляции, так как исключительно негативные ставки приводят к супер разогреву роста цен в местной валюте.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 96,49 (-0,07%),

EUR-USD - $1,125 (+0,12%),

GBP-USD - $1,338 (-0,1%),

USD-JPY – 115,11 (+0,21%),

USD-RUB – 74,27 (-0,74%),

EUR-RUB – 83,50 (-0,42%).

Технологичные бумаги теряют популярность

Торги в США завершились разнонаправленно. Индекс NASDAQ остаётся под давлением ожиданий более жёсткой политики ФРС. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США поднималась выше 1,66%. Однако самой удивительной историей дня является рост бумаг сектора энергетики, хотя США и другие импортёры объявили о продажи нефти из стратегических резервах.

Выбор Джерома Пауэлла в качестве кандидата на второй срок председательства в ФРС на рынке рассматривают в качестве поддержки администрацией США более жёсткого подхода к борьбе с инфляцией.

Предварительные оценки деловой активности от IHS Markit показали, что американская экономика развивалась неоднозначно в ноябре. Индекс активности в производственной сфере поднялся до 59,1 п. с 58,4 п. в октябре, а вот в сфере услуг индекс активности упал до 57,0 п. с 57,8 п. в октябре.

Zoom Video Communications (-14,71%) отчиталась лучше ожиданий по прибыли и выручке в III квартале. Однако в ходе телеконференции менеджмент отметил снижение активности пользователей в IV квартале, что во многом связано с работой на американском рынке, где всё больше сотрудников возвращаются к офлайн-работе. В сфере торговле тенденции немного иные. Торговая сеть Best Buy (-12,33%) отчиталась лучше ожиданий за III квартал, но в IV квартале прогноз продаж оказался более скромным, чем предположения Wall Street, из-за роста популярности онлайн покупок.

8 отраслевых индексов выросли и 3 снизились. Наиболее солидный рост показал сектор энергетики (+3,04%), а самым слабым оказался сектор цикличных товаров (-0,63%).

По итогам торгов:

DJIA - 35813,80 п. (+0,55%),

S&P 500 - 4690,70 п. (+0,17%),

NASDAQ - 15775,14 п. (-0,50%).

Резервный Банк Новой Зеландии повышает ставку

Торги в Азии также проходили разнонаправленно. Перспективы ужесточения политики ФРС продолжают давить на акции роста, среди которых преобладают технологичные бумаги.

Одним из аутсайдеров китайского рынка был сектор новой энергетики, который с начала года вырос уже на 60%. Соответственно, вероятность коррекции перешла в плоскость её реализации. Под давлением был и сектор сельского хозяйства. В секторе недвижимости продолжился рост после того, как накануне стало известно о том, что крупнейшим банкам предписано предоставить займы строительным компаниям. В Гонконге снижение акций технологичных компаний компенсировалось ростом бумаг страховщиков. Бумаги Xiaomi Corp. упали почти на 7% на фоне роста продаж на 8,2% в III квартале. Однако рынок посчитал этот рост слабым, так как компания продолжает сталкиваться с высокой конкуренцией на рынке носимых устройств.

Японские акции преимущественно снижались. Даже курс иены около 115,0 за доллар не смог помешать слабости рынка. В основном, продажи коснулись технологичных бумаг, чьи финансовые показатели больше рассчитаны на условия низких ставок. Естественно, что бумаги SoftBank Group, которая инвестирует в высокотехнологичные акции, упали почти на 3%. Под давлением даже оказались акции полупроводниковой отрасли Advantest и Screen Holdings потеряли более 2% каждая. Слабая иена лишь помогла экспортёрам вроде производителей автомобилей и банкам. Предварительные индексы деловой активности Японии выросли в ноябре до 54,2 п. в производственной сфере с 53,2 п. в октябре, а в сфере услуг до 52,1 п. с 50,7 п.

Резервный Банк Новой Зеландии, как и ожидалось, повысил ставку на 25 базисных пункта до 0,75%. Однако это не помогло новозеландскому доллару защититься от ослабления. Вероятно, что на рынке всё же предполагали более жёсткую позицию регулятора. Австралийский доллар также слабел, но лишь на 0,2% против доллара США.

По состоянию на 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 29309,45 п. (-1,56%),

Hang Seng - 24770,76 п. (+0,48%),

Shanghai Composite - 3599,88 п. (+0,30%).

Каплей в море нефть не испугать

Нефть продолжает дорожать, игнорируя планы продаж из стратегических резервов и рост запасов в США. По данным API, на неделе до 19 ноября коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,3 млн бар. Запасы бензина на 0,6 млн бар., а дистиллятов снизились на 1,5 млн бар.

Однако главным вопросом рынка были усилия США и союзников по продаже стратегических резервов. Аналитики Goldman Sachs уже назвали эти усилия каплей в море. Однако мы изучим эту каплю подробнее. Во-первых, от США ждали продажи до 45-60 млн бар. В итоге, будет реализовано 50 млн бар. От Японии ожидали продаж до 10 млн бар. В итоге, всего планируется реализовать 4,2 млн бар. В Goldman Sachs полагают, что импортеры реализуют лишь 70-80 млн бар. нефти из своих резервов, что существенно меньше прогноза Citigroup на уровне 100-120 млн бар. Поэтому подобные усилия, действительно, можно рассматривать в качестве капли в море, которую рынок легко переварит.

По состоянию на 9:00 мск: