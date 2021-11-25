ПСБ: Мировая ассоциация стали представила результаты за октябрь 2021 года

В октябре общемировое производство стали, по данным WSA, впервые с апреля увеличилось на 0,9% м/м, достигнув отметки 145,7 млн тонн. Доля производства стали Китаем от общемирового производства сократилась на 2 п.п. м/м, до 49,1% (впервые за 2 года)

Производство стали в мире незначительно увеличилось на фоне выросшего спроса на рынках США, Японии и Бразилии, однако давление на сектор остается до сих пор ощутимым ввиду «зеленой» повестки на рынке Китая, которая, по нашим оценкам, продлится вплоть до окончания зимних Олимпийских игр. Отметим продолжение коррекции цен на стальную продукцию на ключевых рынках сбыта (с конца октября индекс цен на разные виды продукции из стали в Китае упал на 14%, до 800 долл., следуя за сырьевой корзиной), поддерживаемую продолжающимся сокращением спроса (видимое потребление стали в Китае в октябре откатилось на 2,7% м/м, до 68,21 млн тонн). Тем не менее, в октябре наблюдалось локальное восстановление спроса в отличие от предыдущего месяца. Так, в США количество выданных разрешений на строительство увеличилось на 4% м/м, до 1 650 тыс., а в Китае на фоне стабилизации ситуации с Evergrande количество застраиваемой коммерческой и жилой недвижимости в октябре возросло на 1,6% м/м, до 16 106,6 тыс.

В лидерах роста м/м стали Япония (+14,3%), США (+20,5%), Бразилия (+10,4%) на фоне удовлетворения отложенного спроса, а также потребности в сталелитейной продукции в течение 3 квартала 2021 года. Например, цены на г/к сталь в Америке на конец октября выросли на 8,4%, начиная с июня 2021 года, на фоне сохраняющегося высокого уровня строительства недвижимости (в октябре 2021 года количество начатых объектов составило 1 520 тыс. единиц, фактически без изменений к сентябрю месяцу).

Одними из лидеров по сокращению выплавки стали выступили Китай (-23,3% м/м) и страны СНГ (-0,2% м/м). КНР активно сокращает производство перед приближающейся Олимпиадой: по нашим оценкам, мы увидим сокращение производства в ноябре и в декабре из-за нового постановления правительства, вступившего в силу в начале ноября. Страны СНГ же замедлили производство за счет российских металлургов, которые отреагировали на падение цен внутри страны после введения правительством экспортных пошлин (однако отметим - заметна тенденция к восстановлению объемов выплавки в России).

Умеренный рост продемонстрировали Германия (+7,0% м/м), Индия (+9,6% м/м). В Европе, несмотря на резкое падение потребления автомобилей (в октябре - на 22% м/м меньше было поставлено новых машин на учет), также был прирост в выплавке стали (+6,4% м/м, до 13,4 млн тонн). В Индии же продолжается бум в недвижимости, что отражается в росте комплексного индекса на акции строительных компаний.

Китай, Индия и Япония в совокупности формируют 65,5% общемирового производства сталелитейной продукции. Тем не менее, отметим сокращение доли Азии и Океании на 2,2 п.п. г/г, до 72,6%, в производстве стали. Тенденция по наращиванию производства в других регионах прослеживается на протяжении многих месяцев 2021 года. Перераспределение пришлось на Европу (+1,1 п.п. г/г), Африку (+0,2 п.п. г/г), Южную (+0,5 п.п. г/г) и Северную Америку (+1,5 п.п. г/г). По нашим оценкам, в перспективе квартала подобная тенденция будет сохраняться с продолжением восстановления роста производства в странах СНГ. Отдельно отметим, что в азиатском регионе спрос и предложение с каждым годом все больше будет концентрироваться в Индии, роль которой усилится на мировом рынке стали.

Мы ожидаем, что как минимум до окончания Олимпийских игр производство стали сохранит нисходящую тенденцию из-за позиции по «зеленой» повестке в Китае. Ослабление спроса, как и падение цен на сырьевую корзину, также потянет за собой стальные котировки. Удар, в первую очередь, придется на сталелитейные компании в Китае, далее – на соседние рынки (Япония, Россия), а затем на рынки США и Европы. Тем не менее, цены на сталь на данный момент даже пытаются незначительно восстановиться ввиду восстановления локального спроса. Высокие цены на сталь позволят завершить год для отечественных сталелитейщиков рекордными финансовыми результатами.

ПАО «Промсвязьбанк»