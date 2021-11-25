ПСБ: Сегодня финансовую отчетность по МСФО представил ЛУКОЙЛ

Результаты 3 кв. оказались вровень с консенсусом по чистой прибыли и лучше – по выручке и EBITDA. Компания ожидаемо нарастила ключевые финпоказатели благодаря высоким ценам на нефть и нефтепродукты, а также за счет увеличения добычи и объемов реализации. Полагаем, что и в 4 кв. результаты ЛУКОЙЛа будут сильными. В целом, считаем текущий год успешным для компании, что позволит выплатить хорошие дивиденды акционерам. Совокупно за год ожидаем 750 руб./акцию, доходность – 11%. Мы рекомендуем акции ЛУКОЙЛа к покупке с целевым уровнем 7750 руб./акцию.

ЛУКОЙЛ отчитался за 3 кв. 2021 г. ожидаемо сильно при поддержке роста цен на нефть и нефтепродукты, а также за счет увеличения добычи и объемов реализации.

Выручка ЛУКОЙЛа в 3 кв. 2021 г. выросла на 78% г/г – до 2,6 трлн руб., благодаря значительному увеличению цен на нефть как в долларах, так и рублях. Рост добычи нефти и ЖУВ за счет послаблений в рамках сделки ОПЕК+, а также увеличение продаж на мировом рынке также сыграли в плюс.

EBITDA выросла вслед за выручкой и составила 355 млрд руб. Рентабельность, впрочем, осталась на уровне 14%, что было обусловлено ростом расходов ЛУКОЙЛа на уплату налогов в 2,6 раза по сравнению с 3 кв. 2020 г.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в 3 кв. 2021 г. составила 193 млрд руб., что в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Результат обусловлен как низкой базой прошлого года, так и сокращением финансовых расходов и убытка по курсовым разницам.

Свободный денежный поток ЛУКОЙЛа в 3 кв. 2021 г. вырос в 2 раза – до 228 млрд руб. как вследствие роста потока от операционной деятельности, так и снижения капитальных затрат на 17% г/г – до 94 млрд руб.

Долговая нагрузка ЛУКОЙЛа (чистый долг/EBITDA LTM) сократилась до 0,0х, что является очень комфортным уровнем.

Мы положительно оцениваем результаты ЛУКОЙЛа, которые, хотя и ожидались сильными, смогли превзойти консенсус по некоторым статьям. Давление на маржу из-за роста налоговой нагрузки считаем также ожидаемым и не видим причин для беспокойства.

В целом, считаем текущий год успешным для компании, что позволит выплатить хорошие дивиденды акционерам. Мы рассчитываем на 750 руб./акцию (совокупные за 2021 г.), доходность – 11%. Сейчас компания выплатит дивиденды за 9 мес., которые были объявлены ранее – 340 руб./акцию, последний день торгов с дивидендами – 17 декабря. Рекомендуем «покупать» акции ЛУКОЙЛа, таргет – 7750 руб.

ПАО «Промсвязьбанк»