ПСБ: В ходе торгов в среду на индекс МосБиржи прослеживалось легкое давление со стороны “фишек” фондового рынка

Егор Жильников, главный аналитик ПСБ.

Сегодня индекс МосБиржи пытался развить коррекционный отскок и выйти выше отметки 4000 пунктов, однако к середине торговой сессии на рынке вновь возобладали коррекционные настроения из-за давления со стороны акций Газпрома (-2,3%) и Сбера (оа: -2,0%; ап: -2,0%) ввиду сохраняющихся опасений инвесторов касательно геополитических рисков. Ухудшение настроений на мировых рынках и дальнейшее укрпеление доллара после публикации блока данных по США также способствовало поддержанию негативных настроений на рынке.

В секторальном разрезе сильнее остальных снижались акции металлургии и горной добычи. Здесь усилились распродажи бумаг золотодобытчиков (Полиметалл: -3,3%; Полюс: -3,6%; Petropavlovsk: -1,5%), поддерживаемые придавленными ценами на драгоценные металлы. Заметно скорректировались и акции АЛРОСА (-3,0%). Под давлением были также бумаги Норникеля (-1,0%), следовавшие за рынком, а также Распадской (-1,4%), чуть скорректировавшие ралли предыдущего дня по факту объявления дивидендов за 9М 2021г., которые, по нашим оценкам, выглядят весьма неплохими (28 руб., дивидендная доходность около 6,6% при текущих ценах). Тем не менее, ряд представителей сектора смог продемонстрировать рост. Так, на фоне слабого рубля продолжили восстанавливать свои позиции РУСАЛ (+0,3%) и ряд «фишек» сталелитейной отрасли (НЛМК: +0,6%; ММК: +0,7%).

Вслед за Сбером снижались и другие «фишки» финансового сектора: заметно просел TCS Group (-2,4%) на фоне заявлений о неготовности выплачивать дивиденды в первых кварталах 2022 г. несмотря на неплохую финансовую отчетность компании за 3 кв. 2021г., МосБиржа (-3,5%), ВТБ (-1,0%). Тем не менее, менее ликвидные бумаги банка Санкт-Петербург(+3,2%) и МКБ ( +0,5%).

Следуя за ухудшением динамики NASDAQ скорректировались акции технологического сектора (Yandex: -0,9%; OZON: -2,1%)

Невнятно выглядел нефтегазовый сектор, где большинство «фишек» находилось под давлением. Причем отметим, что акции ЛУКОЙЛа (+0,1%) из-за ухудшения общерыночного сантимента проигнорировали неплохие финансовые результаты за 3 кв. 2021г. (выручка ЛУКОЙЛа в 3 кв. 2021 г. выросла на 78% г/г – до 2,6 трлн руб.). Зато Сургутнефтегаз (оа: +3,3% па: +0,6%) вновь начал пользоваться спросом, что мы связываем с высокой неопределенностью относительно дальнейшего движения рубля

Из лидеров роста в других секторах отметим бумаги производителей минеральных удобрений, восстанавливающихся к пикам года на благоприятной конъюнктуре рынков сбыта и скорой публикации финансовых результатов Акрона (+5,3%), где ожидаются исторические рекорды.

По нашим оценкам, отечественный фондовый рынок завтра перейдет к консолидации в диапазоне 3900-4000 пунктов с возможным стремлением к его верхней границе на фоне снижения торговой активности глобальных инвесторов из-за выходного дня на фондовом рынке США. В ближайшие дни поддержка индексу может прийти от металлургов, - мы ждем, что этот сегмент может выглядеть «лучше рынка» ввиду стабильных цен на металлы, а также слабости рубля.

*данные по состоянию на 18:20 по московскому времени

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