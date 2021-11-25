ПСБ: Ожидаем сохранения сдержанно позитивной динамики рынков

Сегодня, ввиду выходного в США и отсутствия значимых новостей, ожидаем сохранения сдержанно позитивной динамики рынков

Мы считаем, что сегодня создается благоприятный фон для некоторого укрепления рубля с выходом валютной пары доллар-рубля чуть ниже отметки 74 руб.

В ходе торговой сессии индекс МосБиржи, при поддержке стабильности товарных рынков, попытается вернуться к верхней границе диапазона 3900-4000 пунктов

Сегодня активность торгов будет невысокой на фоне выходного дня в США – в отсутствии части иностранных инвесторов (основных продавцов рублевого госдолга) восстановление рынка ОФЗ продолжится

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа (ПОКУПАТЬ) по МСФО в 3 кв. выросла в 3,8 раза г/г, до 192,5 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем результаты ЛУКОЙЛа, которые ожидались сильными за счет роста цен на нефть и нефтепродукты, увеличения добычи и объемов реализации. Низкая база прошлого года также оказала поддержку. Отметим и рост свободного денежного потока компании в 2 раза за счет сокращения капзатрат. Полагаем, что высокие цены на нефть и нефтепродукты также поддержат финрезультаты ЛУКОЙЛа и в 4 кв. В целом, считаем текущий год успешным для компании, что позволит выплатить хорошие дивиденды акционерам. Мы рассчитываем на 750 руб./акцию (совокупные за 2021 г.), доходность – 11%. Сейчас компания выплатит дивиденды за 9 мес., которые были объявлены ранее – 340 руб./акцию, последний день торгов с дивидендами – 17 декабря. Рекомендуем «покупать» акции ЛУКОЙЛа, таргет – 7750 руб.

ПАО «Промсвязьбанк»