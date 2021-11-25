«Открытие»: Рубль продолжает отражать геополитическую нервозность

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Негативный внешний фон может заставить российский рынок протестировать недавние минимумы

Волатильность на российском рынке сохраняется. В первой половине дня индекс МосБиржи торговался в диапазоне от 3913,39 п. до 4021,25 п. Открытие торгов состоялось в плюсе, но удержаться в нём оказалось невыполнимой задачей. На внешних рынках преобладает пессимизм, связанный с ожиданиями более агрессивного ужесточения денежной политики ФРС. Даже в Европе начали звучать голоса о необходимости сокращения стимулов. В частности, глава ЦБ Голландии Клаас Кнот и член ЕЦБ по глобальным рынкам Изабэль Шнабель призвали к свёртыванию программы экстренного финансирования в период пандемии. Нефть начала сдавать свои позиции, но промышленные металлы сохранили прирост. В частности, никель дорожал более чем на 2%.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 3956,25 п. (-0,10%), а индекс РТС - 1668,33 п. (+0,36%).

· Сектор металлов и добычи снижался на 1,8%. Наиболее существенный вклад в снижение отраслевого индекса внесли производители золота «Полюс», Polymetal и «Петропавловск».

· В секторе финансов потери на уровне 0,7%. Лидеры восстановления на предыдущих торгах вновь под давлением. Аутсайдерами являлись бумаги «Московской Биржи», Сбербанка, TCS Group и ВТБ.

· TCS Group увеличила выручку в III квартале на 48% до 71,7 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО выросла на 31% в годовом выражении до 16,5 млрд рублей. Однако обращает на себя внимание тот факт, что операционные расходы выросли на 79% до 25,4 млрд рублей. Рост расходов связан с продолжающимися инвестициями в развитие и маркетинг перспективных направлений и наём высококлассных специалистов по информационным технологиям. Рентабельность капитала снизилась до 42,6% с 45,0% год назад.

· «ЛУКОЙЛ» отчитался о прибыли за январь-сентябрь в размере 539,7 млрд рублей по сравнению с убытком годом ранее в размере 14,3 млрд рублей. Капиталозатраты увеличились на 15% до 305,8 млрд рублей. В III квартале прибыль составила 192,5 млрд рублей по сравнению с 189,8 млрд рублей в II квартале.

· В техническом плане позитивом является то, что индекс МосБиржи всё же смог подняться выше 4000 пунктов, но не смог удержаться на достигнутых уровнях. Логичным было бы повторное тестирование недавних минимумов с последующим разворотом вверх. Соответственно, пока сложно рекомендовать открытие длинных позиций, так как волатильность остаётся высокой. Впрочем, динамика торгов в среду говорит о том, что желающих продавать индекс ниже 3900 пунктов уже не так много.

Рубль продолжает отражать геополитическую нервозность

· Рубль проводит очередные волатильные торги. Пара USD-RUB торговалась в диапазоне 74,11-74,73. Давление со стороны нефти рубль почти не испытывает, так как все значения выше $65-$70 за баррель остаются фактором поддержки. Однако глобальная тенденция на разворот в денежной политике негативно влияет на восприятие риска.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 6110 рублей.

· Ставки MosPrime выросли до 7,60% на день, снизились до 7,79% на неделю и остались на уровне 8,03% на месяц.

· Минфин РФ отказался от проведения аукционов ОФЗ 24 ноября. Причиной этому волатильность на рынках и запрашиваемая инвесторами слишком большая премия. Плюс к этому бюджет РФ в текущем году всё же складывается профицитным. Соответственно, острой потребности в заёмных средствах у финансового ведомства нет.

· На Forex доллар возобновил свой рост. DXY повышался почти на 0,2%. Валюты риска слабели, включая снижение NZD на 0,7%, хотя Резервный Банк Новой Зеландии повысил ставку на 25 базисных пункта до 0,75%. Однако многие ожидали более агрессивное повышение ключевой ставки. Евро слабел почти до $1,12 на фоне снижения делового оптимизма в Германии. Турецкая лира удерживалась вблизи уровня 13,45 за доллар, но даже такая ущербная стабильность является облегчением после ослабления на 15% днём ранее. Впрочем, лира даже пыталась укрепиться до 12,5 за доллар, что можно отнести на закрытие коротких позиций.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY – 96,69 (+0,21%),

· EUR-USD - $1,121 (-0,36%),

· GBP-USD - $1,336 (-0,07%),

· USD-JPY – 115,09 (-0,03%),

· USD-RUB – 74,71 (+0,59%),

· EUR-RUB – 83,70 (+0,23%).

Деловые ожидания в Германии продолжают ухудшаться

Европейские индексы начинали день оптимистично за счёт отскока в акциях нефтяных и добывающих компаний. Однако днём давление на рынок вновь усилилось.

· В частности, давление на рынок вновь оказывают акции сектора путешествий и гостеприимства на ожиданиях более строгих мер социальной дистанции. Если в Австрии уже начали появляться первые плоды общенационального карантина, то в Германии ежедневно выявляют более 60 тыс. заболевших.

· Из позитива отметим рост бумаг Telecom Italia более чем на 8%. KKR рассматривает возможность увеличения своего предложения, поскольку ключевой инвестор Vivendi посчитал предложение недостаточным.

· Индекс деловых ожиданий Германии снизился в ноябре до 94,2 п. с 95,4 п. в октябре - ожидалось снижение до 95,0 п. Оценка текущей ситуации ухудшилась в рамках ожиданий до 99,0 п. с 100,2 п. в октябре. Индекс делового климата упал до 96,5 п. с 97,7 п.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7277,56 п. (+0,15%),

· DAX - 15846,25 п. (-0,57%),

· CAC 40 - 7033,23 п. (-0,16%).

J.P. Morgan ждёт рост потребления в 2022 году выше объёмов 2019 года

· Аналитики J.P. Morgan полагают, что прирост спроса в 2022 году составит 3,5 млн бар. до 99,8 млн бар. в сутки, что на 0,2 млн бар. больше потребления в 2019 году. В 2022 году J.P. Morgan ожидает среднюю цену Brent на уровне $88 с потенциалом роста выше $90 в III квартале.

· Однако прогнозы это будущее, а настоящее заключается в том, что громкие заявления о реализации стратегических запасов странами импортёрами превратились в подобие фарса. На рынке явно ждали более активного давления на цены. Меж тем США направит 50 млн бар. при ожиданиях 45-60 млн бар., а Япония всего 4,2 млн бар. вместо ожидаемых 10 млн бар. Впрочем, даже эту цифру в правительстве Японии пока не называют, отделываясь словами о сотнях тысяч килолитров. Таким образом, в Goldman Sachs полагают, что всего будет реализовано до 70-80 млн бар. общих стратегических резервов в отличие от прогноза Citigroup в диапазоне 100-120 млн бар. В любом случае, Goldman Sachs называет это каплей в море.

· Более неприятным для нефти могут стать меры социальной дистанции в Европе. Рост заболеваемости и негативные прогнозы ВОЗ говорят о потенциале падения спроса. В ВОЗ вовсе предрекают ещё 2 млн жертв пандемии на европейском континенте этой зимой. Поэтому вполне вероятно, что ОПЕК+ просто изменит план повышения добычи, что полностью компенсирует реализацию нефти из стратегических хранилищ импортёров.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $82,3 (-0,01%),

· WTI - $78,62 (+0,15%),

· Алюминий - $2700 (+1,18%),

· Золото - $1786,1 (+0,13%),

· Медь - $9806,19 (+0,55%),

· Никель - $20910 (+2,76%).

Впереди большой пакет американской статистики, включая цены личного потребления

· Доходность казначейских обязательств США продолжает расти, что будет оказывать влияние на ход торгов перед праздником Дня Благодарения. В утренние часы доходность по 10-летним казначейским обязательствам повысилась до 1,665%. Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,3% в S&P 500 до 0,45% в NASDAQ.

· На среду запланирован большой пакет статистики, включая вторую оценку ВВП США за III квартал, недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, цены личного потребления, потребительское доверие и заказы на товары длительного пользования. Вполне очевидно, что инфляционные показатели будут наиболее важными для рынка. Если тенденция на рост цен подтвердиться, то убеждённость рынка в более жёсткой политике ФРС лишь возрастёт. И, наконец, закроет день публикация протокола заседания ФРС.