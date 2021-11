Комментарии «Открытие»: Американские розничные сети жалуются на дефицит поставок Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на торговый день Скорее всего, день для российского рынка и рубля сложится позитивно в отсутствии влияния американского рынка.

В четверг Германия уточнит ВВП за III квартал. Днём выступает председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

В России отчётность за III квартал предоставят «Русгидро», «Интер РАО». Геополитика и ожидания высоких ставок остаются главным негативом для российского рынка Российский рынок провёл довольно волатильную сессию. Индекс МосБиржи торговался в диапазоне 3913,39 п. до 4021,25 п. Многократно индекс выходил в плюс и опускался в минус, но итог дня всё же оказался за продавцами. Внешний фон особо не способствовал росту российских акций. Европейские и американские индексы склонялись к падению и даже нефть пыталась возобновить падение, но ограничилась небольшим снижением. Над рынком продолжают нависать геополитические риски, хотя их потенциал заметно истощился в последние дни. Более ощутимым негативным фактором является весьма резкий рост «ястребиных» настроений в ФРС, да и в ЦБ РФ, от которого ждут повышения ставки на 100 базисных пункта в рамках декабрьского заседания. По итогам торгов 24 ноября индекс МосБиржи - 3950,56 п. (-0,25%), а индекс РТС - 1660,59 п. (-0,11%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 134,549 млрд рублей. Лидеры роста Сургнфгз 41,16 3,44% ПИК ао 1 101,1 1,87% ФосАгро ао 5 835 1,8% Новатэк ао 1 677,4 0,73% ИнтерРАОао 4,45 0,6% Лидеры снижения GLTR-гдр 575,45 -4,09% МосБиржа 153,3 -3,86% Полюс 14 240 -3,46% АЛРОСА ао 126,56 -3,39% Polymetal 1 330,4 -3,23% 6 отраслевых индексов выросли и 4 снизились. Наиболее сильный рост в секторе химии и нефтехимии за счёт позитивной динамики «Акрон» и «ФосАгро». Также отметим рост сектора строительных компаний на 1,46%. Данный сектор на текущий момент теряет 5,37% с начала месяца, что объясняется ожиданиями дальнейшего замедления роста ипотечного кредитования на фоне повышения ставки ЦБ РФ.

Худшими стали секторы металлов и добычи (-1,48%), а также информационных технологий (-1,54%). В случае металлургов слабость пришла от золотодобывающих компаний «Полюс», Polymetal и «Петропавловск». Золото в условиях роста ставок может потерять привлекательность для инвесторов, хотя текущая инфляция пока не даёт однозначного разворота вниз для цены жёлтого металла. В секторе информационных технологий потери принесли OZON Holdings, VK Group и «Яндекс». Рост ставок также рассматривается в качестве негатива для компаний роста, к которым принято причислять высокотехнологичные бизнесы.

TCS Group заработал рекордную прибыль за III квартал и девять месяцев 2021 г. Группа подтвердила прогнозы по основным показателям на 2021 год: чистая прибыль ожидается не менее 60 млрд рублей, прирост чистого кредитного портфеля — свыше 50%. Расписки TCS Group смотрелась хуже рынка. Разочарование инвесторов может быть связано с тем, что компания не планирует выплачивать дивиденды в первой квартальной четверти 2022 года, поскольку требования к капиталу были повышены, когда Банк России причислил TCS Group к системно значимым кредитным организациям. Кроме того, издержки выросли за год на 79%, что компания связывает с активной экспансией и привлечением дорогостоящих специалистов в сфере информационных технологий. Тинькофф банк планирует запустить полноценное ипотечное кредитование в первом полугодии 2022 года, а пока начнет с рефинансирования ипотеки других банков, сообщил финансовый директор банка Илья Писемский в ходе конференц-звонка. Однако еще в конце прошлого года CEO Оливер Хьюз говорил, что TCS думает запустить ипотечное направление и для клиентов планировалось это сделать уже осенью текущего года.

«ЛУКОЙЛ» опубликовал в среду, 24 ноября, сокращенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность (МСФО) за III квартал и 9 месяцев 2021 года. В целом отчет мы считаем позитивным. Рекордный свободный денежный поток (СДП вырос на 44% г/г до 228 млрд руб. — максимум за 5 лет в рублях, но в долларах он был выше в III квартале 2019 г.) повышает базу для дивидендных выплат по итогам 2021 г. Мы не ожидаем, что вклад IV кв. в дивиденд будет таким же высоким, как вклад III кв. из-за вероятного значительного роста капзатрат. Однако доходность дивидендных выплат за второе полугодие вполне может превысить 7%.

«Распадская» может выплатить промежуточные дивиденды за III квартал в размере 28 рубля на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 18 января 2022 года. Дивиденды компании за I полугодие 2021 года составили 23 рубля на акцию и были выплачены в рамках новой дивидендной политики, предполагающей направлять акционерам не менее 100% FCF при невысоком леверидже. При этом, как ранее сообщала «Распадская», цены реализации концентрата выросли в III квартале в рублевом выражении на 51% к предыдущему кварталу. Очевидно, что данный фактор и был главной причиной резкого роста денежного потока компании в июле—сентябре и щедрых дивидендных выплат. Минэкономразвития напоминает о важности крепкого рубля Рубль также провёл весьма волатильный день. В моменте курс укреплялся до 74,11 за доллар и 83,32 за евро. Однако концовка дня диктовалась американским долларом, который заметно укрепил свои позиции после выхода большого набора статистики. Цены личного потребления в США немного замедлили рост в III квартале, но всё ещё темпы прироста остаются высокими.

В Минэкономразвития вспомнили о том, что курс рубля может повлиять на инфляцию. Министр Максим Решетников заявил, что текущее ослабление рубля может ускорить инфляцию, которая окажется выше ожидаемых 7,4% на конец года. Собственно говоря, это совпадает с нашей долгосрочной позицией, что разница внутренних и внешних цен при постоянно слабом рубле играет одну из главных ролей в разгоне инфляции. Укрепление рубля на 7%-10% неизбежно замедлит рост цен и сформирует тенденцию к возвращению инфляции к целевому уровню ЦБ РФ.

В условиях неопределённости и высокой волатильности на рынках Минфин РФ решил отказаться от проведения аукционов ОФЗ. Меж тем доходности указывают на уверенность участников торгов, что ставка ЦБ РФ будет повышена минимум на 100 базисных пунктов, но также есть вероятность ещё более жёсткого решения на 150 базисных пункта. Естественно, при росте доходностей ОФЗ рубль испытывает дополнительное давление, но будет готов к немедленному развороту после стабилизации.

На Forex доллар укреплял свои позиции. DXY повышался на 0,4% и торговался в непосредственной близости к отметке 96,90 пунктов. Евро достигал минимума почти за полтора года на отметке $1,1187. AUD слабел на 0,5%, а NZD почти на 1,27%. Валютные трейдеры разочарованы тем, что Резервный Банк Новой Зеландии повысил ставку лишь на 25 базисных пунктов до 0,75%, хотя большинство предполагало шаг на 50 базисных пункта. По состоянию на 23:50 мск: DXY – 96,82 (+0,34%),

EUR-USD - $1,12 (-0,39%),

GBP-USD - $1,333 (-0,3%),

USD-JPY – 115,4 (+0,23%),

USD-RUB – 74,99 (+0,97%),

EUR-RUB – 83,94 (+0,53%). Американские розничные сети жалуются на дефицит поставок Индексы США завершили день разнонаправленно. Dow Jones снизился, а вот остальные индексы выросли. Протокол заседания ФРС показал, что многие представители регулятора предпочитают более скорое завершение программы покупки облигаций. Однако мнение чиновников ФРС было далеко не единственным фактором. День оказался крайне насыщенным статистикой.

Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на 71 тыс. до 199 тыс. на прошлой неделе. Оценка роста ВВП в III квартале повышена до 2,1% с первоначальных 2,0%, но это совпало с прогнозами. Из негатива объем заказов на товары длительного пользования сократился на 0,5% за октябрь. Впрочем, свою роль внесли самолёты, которых в октябре заказывали не так много. Цены личного потребления выросли за октябрь на 0,6%, или на 5,0% в годовом выражении по сравнению с 4,4% в сентябре. И, наконец, продажи новых домов за октябрь выросли на 0,4%. Индекс потребительского доверия от Университета Мичигана снизился в ноябре до 67,4 п. с октябрьских 71,7 п. Однако статистика это было не самое интересное.

Розничная сеть Gap Inc. (-24,12%) обвинила логистические проблемы с поставками в своих слабых результатах за III квартал. Аналогичные проблемы сказались на выручке сети магазинов одежды Nordstrom Inc. (-29,03%).

Johnson & Johnson (-0,3%) может похвастаться тем, что в Канаде вакцина компании против COVID-19 является первым номером, одобренным для всех возрастов. Примечательно, что для вакцинации требуется лишь одна доза.

6 секторов снизились по итогам дня и пять выросли. Наиболее активный рост показал сектор недвижимости (+1,28%), а вот самым слабым оказался сектор потребительских товаров (-0,29%). По итогам торгов: DJIA - 35804,38 п. (-0,03%),

S&P 500 - 4701,46 п. (+0,23%),

NASDAQ - 15845,23 п. (+0,44%). Слабая иена вдохновила японских инвесторов Настроения в Азии были преимущественно позитивными. В Японии рынок повышался на фоне ослабления иены почти до 115,4 за доллар. Спросом пользовались акции нефтяников, которые в предыдущие дни были под давлением, но нефть неожиданно стабилизировалась.

Китайский рынок снижался под давлением бумаг сектора недвижимости, автомобилестроителей и новой энергетики. В плюсе были производители полупроводниковой продукции на заявлениях регулятора банковской отрасли о необходимости предоставления поддержки тем отраслям, которые являются устойчивыми и направлены на развитие. Впрочем, подобная поддержка должна была компенсировать негативный эффект включения более десятка китайских компаний IT сектора в американский чёрный список. В Гонконге отскок в технологичном секторе. Растут бумаги Tencent и Alibaba. Акции Alibaba снижались в течение предыдущих шести сессий подряд. По состоянию на 9:40 мск: NIKKEI 225 - 29499,28 п. (+0,67%),

Hang Seng - 24740,54 п. (+0,22%),

Shanghai Composite - 3584,06 п. (-0,24%). Снижение запасов нефтепродуктов в США поддержало котировки нефти Нефть смогла удержаться около $82 за баррель Brent. Статистика по американским запасам оказалась не столь удручающей. Согласно данным Минэнерго США, на неделе до19 ноября коммерческие запасы нефти выросли всего на 1,0 млн бар. до 434 млн бар., что на 7% ниже среднего за пять лет. Запасы бензина снизились на 0,6%, а дистиллятов упали на 2,0 млн бар. Добыча за прошедшую неделю выросла на 0,1 млн бар. до 11,50 млн бар. в сутки. По состоянию на 10:00 мск: Brent - $82,06 (-0,23%),

WTI - $78,11 (-0,36%),

Алюминий - $2725,5 (+0,80%),

Золото - $1792,8 (+0,48%),

Медь - $9888,87 (+0,59%),

Никель - $21030 (+0,88%). info4

