ПСБ: Цены на авиабилеты могут вырасти в результате повышения топливного сбора

В октябре средние цены на авиакеросин в России выросли на 23% г/г, что объясняется ростом мировых цен на авиатопливо, а также снижением курса рубля. Условия для российских авиаперевозчиков продолжают ужесточаться. Рост цен на топливо авиакомпании перекладывают на пассажиров. В результате цены на авиабилеты могут увеличиться.

Цены на авиакеросин в октябре превысили 57 тыс. руб. за тонну, увеличившись на 23% г/г и на 24% с начала года и обновив исторический максимум. При этом, возврат цен к допандемийному уровню случился уже в июле. Рост цен на авиатопливо объясняется не только сильным внутренним спросом, но и увеличением мировых цен на энергоносители, к которым привязаны внутренние цены. Так, согласно данным IATA, по состоянию на 19 ноября средняя мировая цена авиакеросина составила 700,5 долл. / тонну (53 144 руб. / тонну), увеличившись на 82% г/г.

На прошлой неделе авиакомпании Аэрофлот заявила о повышении топливного сбора с 22 ноября, второй раз за год. Для рейсов по России сбор увеличится на 550 руб. (с 1650 до 2200 руб.), на международных — на 10 евро (с 20 до 30 евро). В разгар пандемии в 2020 году авиаперевозчик снижал топливный сбор с 2700 руб. до 1500 руб. Таким образом, размер топливного сбора все равно останется меньше докризисных значений.

Увеличение топливного сбора приведет к подорожанию авиабилетов, но поможет частично компенсировать затраты на авиатопливо, доля которых в себестоимости авиаперевозчиков составляет 25-30%.

Полного восстановления авиаперевозок еще не произошло, что позволяет ожидать дальнейшего роста спроса и цен на авиакеросин, и, учитывая высокую долю топливного сбора в конечной цене услуги по перевозке, - увеличения стоимости билетов на 5-10%.

ПАО «Промсвязьбанк»