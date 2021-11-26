ПСБ: Утренние попытки роста индекса МосБиржи были нивелированы сниженными объёмами торгов, а также слабой динамикой нефтяного рынка

Алексей Головинов, ведущий аналитик ПСБ

Сегодня индекс МосБиржи (+0,03%) на открытии торгов предпринял попытки роста, преодолев отметку 3990 пунктов, однако сниженные объёмы торгов из-за праздничного дня в США, а также вялая динамика нефтяного рынка привели к тому, что российский рынок к вечеру растерял весь утренний импульс.

Наибольший вклад в рост индекса внес финансовый сектор, ведомый бумагами TCS Group (+5,8%) и МосБиржи (+1,7%), в то время как акции Сбера (ао: -0,7%; ап: -0,5%) и ВТБ (-0,7%) выглядели безыдейно.

Компании потребительского сектора не показали единой динамики. Бумаги Магнита (+0,9%) продолжили восстанавливаться, в тоже время акции X5 (-0,2%) опустились на уровень весны 2021 года. X5 Retail Group приняла решение о выплате дивидендов в размере 73,65 рублей на акцию, что соответствует ожиданиям рынкам.

Разнонаправленно двигались акции компаний металлургии и горной добычи. Из-за роста цен на алюминий подросли бумаги РУСАЛа (+1,9%). Без каких-либо корпоративных новостей заметно выросли акции ВСМПО-Ависма (+2,2%) вместе с ТМК (+5,9%). Слабо смотрелись акции угледобытчиков (Мечел: ао: -4,3%, ап: -1,1%; Распадская: -1,3%), завершив день в «красной зоне».

Несмотря на продолжающееся давление на рынке драгметаллов, бумаги золотодобытчиков (Petropavlovsk: +2,1%; Полиметалл: +1,4%; Полюс: +0,7%) старались отскочить после трех дней снижения.

Инвесторы проигнорировали публикацию неплохой финансовой отчётности Интер РАО (-0,9%)? а также РусГидро (-0,5%), которая оказалась на уровне ожиданий.

Компании нефтегазовой отрасли (ЛУКОЙЛ: -1,9%; НОВАТЭК: -1,7%; Роснефть: -1,0%) по итогам дня снизились из-за невнятной конъюнктуры на рынке энергоносителей, за исключением акциями Башнефти (+2,2%), которые показали положительную динамику. Бумаги Газпрома (+0,1%) закончили день на минорной ноте.

Выделим бумаги ОВК, которые упали на 7,3% после появления информации о возможно дефолте облигаций дочернего предприятия, а также бумаги Акрона (+1,6%), которые продолжают уверенно расти перед публикацией сильной финотчётности в понедельник.

Ожидаем, что в пятницу на российском рынке вновь будет доминировать консолидационный настрой. Из-за сокращённой торговой сессии в США, отсутствия значимой статистики, а также «фактора пятницы», индекс МосБиржи удержится на текущих уровнях с робкими попытками к росту.

ПАО "Промсвязьбанк"