ПСБ: Финансовые результаты Интер РАО по итогам 3 квартала 2021 года

Интер РАО представила сильный финансовый отчет по итогам 3 квартала 2021 года по МСФО, который оказался выше ожиданий рынка. Компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей на фоне увеличения выработки электроэнергии и сильной ценовой конъюнктуры на рынке на сутки вперед (РСВ).

Выручка в 3 квартале 2021 года составила 285,1 млрд руб. (+20,6% г/г), EBITDA – 38,5 млрд руб. (+53,2% г/г), чистая прибыль – 25,5 млрд руб. (+66,2% г/г).

Рост выручки обусловлен увеличением выработки и положительной динамикой цен реализации электроэнергии в первой ценовой зоне на фоне восстановления деловой активности. Отметим также рост экспортных поставок Интер РАО в условиях дефицита электроэнергии на мировых рынках.

Операционные расходы в 3 квартале 2021 года выросли на 15,6% г/г, что в основном связано с увеличением затрат на топливо, покупную электроэнергию и мощность услуги по передаче электроэнергии. Динамика операционных расходов была ниже, чем у выручки, что позитивно отразилось на операционной прибыли, которая выросла на 91,2% г/г.

Рост EBITDA обеспечен в основном увеличением выработки электроэнергии. Рентабельность EBITDA выросла на 2,8 п.п., до 13,5%.

Капитальные затраты в 3 квартале 2021 года снизились на 49,6% г/г, до 5,8 млрд руб. Чистый долг остался отрицательным и составил -203,7 млрд руб.

Представленные финансовые результаты оказались выше ожиданий рынка и обусловлены сильной конъюнктурой на рынке электроэнергии. По итогам 2021 года мы ждем сохранения высоких показателей Интер РАО за счет уверенного спроса на электроэнергию в условиях восстановления экономики. Тем не менее, компания пока не намерена направлять на дивиденды более чем 25% от чистой прибыли по МСФО. В результате ожидаемая доходность складывается на уровне 5,7%, что может несколько сдерживать интерес инвесторов к акциям компании в условиях роста процентных ставок.

Однако в долгосрочной перспективе Интер РАО обладает высоким потенциалом роста, который может реализоваться в случае сделок M&A, что будет способствовать росту прибыли и дивидендной базы. Рекомендуем «покупать» акции Интер РАО с целевой ценой 5,64 руб./акция, потенциал роста 24%.

ПАО «Промсвязьбанк»