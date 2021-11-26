«Фридом Финанс»: Ретейл готов выйти в лидеры роста

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Обороты оказались ниже среднего из-за выходного дня в США. Лидерами роста стали акции ДЭК (+39,80%). В аутсайдеры из-за технического дефолта по облигациям дочерней структуры попали бумаги ОВК (-7,06%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74–75.

Банк России отмечает снижение инфляционных ожиданий. Однако оно составило лишь 0,1 п.п., до 13,5%, что могло стать как следствием погрешности измерений, так и выработавшейся привычки к высокому уровню инфляции. К тому же исследование не охватывает последние дни, когда ослабление рубля было наибольшим. Фактическая инфляция в ноябре ускорилась до 0,2% в неделю. И, хотя в годовом выражении показатель замедлился до 8,05, на наш взгляд, это не станет поводом для более мягкого решения ЦБ по ставке.

Ожидаем смешанную динамику. В фокусе нет важной статистики и событий. В США основная торговая сессия будет сокращенной из-за «черной пятницы», возможно, будут отыгрываться ожидания относительно розничных продаж. Прогноз по паре USD/RUB: 74,00–75,00. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3900–4000 пунктов.