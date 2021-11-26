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ПСБ: Перспективы укрепления рубля ограничены

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Отсутствие глобальных инвесторов из-за выходного дня в США позволило рублю незначительно окрепнуть

Пара доллар-рубль завершила вчерашние торги укрепление национальной валюты, вернувшись к отметке 74,5 руб. ввиду подорожания отечественных госбумаг на фоне снижения торговой активности (на 40%), вызванной отсутствием американских инвесторов из-за праздника в США. Поддержку рублю также оказала и дорогая нефть. Тем не менее, укрепление сдерживалось опасениями инвесторов относительно возможного роста геополитического риска. Отметим, что рубль демонстрировал схожую динамику с другими валютами развивающихся рынков.

Сегодня утром национальная валюта демонстрирует резкое ослабление, теряя к доллару более 1% ввиду резкого ухудшения ситуации на мировых рынках и падении нефтяных котировок. Так, фьючерсы на нефть опустились к отметке 80 долл./барр., теряя около 2,5%, сильные потери несут азиатские рынки и фьючерсы на американские индексы на фоне новостей о появлении новой мутации COVID-19 в ЮАР, затуманивающей глобальные экономические перспективы.

По нашим оценкам, пятница создает выраженно неблагоприятный фон для рубля. Мы считаем, что пара доллар-рубль останется под давлением в течение дня, рассчитываем, что она завершит торги в диапазоне 75-76 руб. с ориентиром на верхнюю границу коридора. Не исключаем в среднесрочной перспективе тестирование рублем мартовских максимумов.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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