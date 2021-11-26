ПСБ: Цены на нефть останутся под давлением

На фоне ухудшения настроений не исключаем попыток Brent закрепиться ниже 80 долл./барр. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Цены на нефть Brent перешли к резкому снижению утром после двух дней невыразительных торгов и консолидации в районе 82-83 долл./барр. Особых новостей нет, скорее - сниженная торговая активность на фоне Дня благодарения в США и отсутствие новых идей для роста. Ухудшение ситуации с коронавирусом в мире может добавлять негатива и ухудшать перспективы по восстановлению спроса. В фокусе заседание ОПЕК+ 1-2 декабря, но маловероятно, что альянс сразу будет готов к резкому увеличению добычи, но как минимум ждем напряжённого обсуждения этой темы. Сегодня полагаем, что цены на нефть останутся под давлением, на фоне ухудшения настроений не исключаем попыток Brent закрепиться ниже 80 долл./барр.
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