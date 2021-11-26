ПСБ: Настроения на мировых рынках резко ухудшились ввиду новостей о распространении нового штамма коронавирусной инфекции в ЮАР

Мы считаем, что пара доллар-рубль останется под давлением в течение дня, рассчитываем, что она завершит торги в диапазоне 75-76 руб. с ориентиром на верхнюю границу коридора

Индекс МосБиржи может опуститься ниже отметки 3900 пунктов на фоне существенного ухудшения внешнего фона

Сегодня давление на котировки госбумаг возобновится; не исключаем, что доходности ОФЗ в ближайшее время вновь подойдут к максимумам прошлой недели (~9,0% годовых по 5-летним бумагам, 8,65% - по 10-летним)

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Чистая прибыль Интер РАО (ПОКУПАТЬ) по МСФО в 3 квартале выросла до 25,5 млрд руб., EBITDA - до 38,5 млрд руб. – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Представленные финансовые результаты оказались выше ожиданий рынка и обусловлены сильной конъюнктурой на рынке электроэнергии. По итогам 2021 года мы ждем сохранения высоких показателей Интер РАО за счет уверенного спроса на электроэнергию в условиях восстановления экономики. Тем не менее, компания пока не намерена направлять на дивиденды более чем 25% от чистой прибыли по МСФО. В результате ожидаемая доходность складывается на уровне 5,7%, что может несколько сдерживать интерес инвесторов к акциям компании в условиях роста процентных ставок. Однако в долгосрочной перспективе Интер РАО обладает высоким потенциалом роста, который может реализоваться в случае сделок M&A, что будет способствовать росту прибыли и дивидендной базы. Рекомендуем «покупать» акции Интер РАО с целевой ценой 5,64 руб./акция, потенциал роста 24%.

РусГидро (ПОКУПАТЬ) снизило прибыль по МСФО в 3 кв. до 12 млрд руб., EBITDA выросла до 25,6 млрд руб. – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы отмечаем улучшение динамики выручки и EBITDA на фоне восстановления выработки электроэнергии гидроэлектростанциями, а также высоких цен на оптовом рынке электроэнергии. Представленные финансовые результаты в целом ожидаемы и, по нашему мнению, не окажут сильного влияния на котировки акций компании. В долгосрочной перспективе акции компании интересны как дивидендная история с доходностью на уровне около 7% при текущих котировках. Наша целевая цена для акций РусГидро составляет 0,99 руб./акция, потенциал роста 24%. Мы рекомендуем «покупать» акции РусГидро.

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