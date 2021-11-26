ПСБ: В октябре рост промышленности усилился

Рост промышленности в октябре усилился (7,1% г/г, после 6,9% г/г в сентябре и 6,2% г/г за 3 квартал). За 10 месяцев 2021 года рост достиг 5% г/г, после 4% г/г за первое полугодие.

С исключением календарного и сезонного факторов рост промышленности незначительно замедлился (+0,8% м/м, после +1,8% м/м в сентябре), но оставался повышенным.

Промышленное производство продолжило расширяться относительно доковидного уровня (+1,8% к октябрю 2019 года, +3,2% в сентябре, в августе +0,5%). При этом рост был системным: добыча полезных ископаемых к октябрю 2019 г. выросла на 1,1%, обработка - на 1,4%, энергетика – на 4,3%.

Второй месяц подряд динамика промышленности оставалась существенно лучше прогнозируемого тренда, что указывает на устойчивость экономического роста. Впрочем, риски замедления роста в среднесрочной перспективе остаются актуальными.

Опережающие темпы роста в добыче полезных ископаемых в значительной степени обеспечены эффектом низкой статистической базы. Лидерами роста в добывающей промышленности в октябре, относительно октября 2019 года, стали добыча металлических руд (+3,2%) и добыча нерудных полезных ископаемых (+6,7%). При этом существенный потенциал восстановительного роста по добыче нефти сохраняется. Соответственно, в ближайшие меяцы весьма вероятно сохранение динамичного роста в добывающей промышленности.

В обработке наибольший рост к октябрю 2019 года показали производство: прочих транспортных средств (+35,7%); лекарств (+18,9%); бумаги (+17,8%); химических веществ (+13%); напитков (+12,5%); текстильных изделий (+11,2%); резины и пластмассы (+10%). Столь сильный рост явно будет ослабевать, что может привести к потере динамики выпуска продукции.

Так, в легкой промышленности уже фиксируются устойчивые признаки потери темпов роста. В производстве мебели, электрооборудования также участились просадки выпуска продукции, но рост с начала года пока остается значительным.

Аутсайдерами среди отраслей обработки, на наш взгляд, являются производства автотранспортных средств и электроники. Проблемы с комплектующими для этих отраслей приводят к массовым остановкам производства и в краткосрочной перспективе ситуация, вероятно, не изменится. Также устойчивая стагнация наблюдается в металлургии.



Тем не менее, значительная часть отраслей обработки сохраняет существенные темпы роста как за месяц, так и с начала года.

Рост в энергетическом сегменте и отраслях, связанных с водообеспечением и экологией, также носит устойчивый характер.

Вывод.

До конца года промышленность может сохранить опережающие прогноз темпы роста. Тем не менее, в среднесрочной перспективе замедление динамики неизбежно. Альтернативный, умеренно-оптимистичный сценарий, связан с сохранением высокой инвестиционной активности в российской экономике в 2022 году, что будет проблематично обеспечить в условиях синхронного сворачивания монетарных и бюджетных стимулов (повышение процентных ставок, профицит бюджета и существенное накопление резервов).

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