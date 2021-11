Комментарии «Фридом Финанс»: Новая мутация COVID-19 провоцирует коррекцию Торги 24 ноября на фондовых площадках США закончились без единой динамики. S&P 500 поднялся 0,23%, достигнув 4701 пункта, Nasdaq прибавил 0,44%, а Dow Jones потерял 0,03%. В лидерах роста на фоне публикации позитивной статистики оказался сектор недвижимости (+1,28%). Энергетические компании (+0,98%) поддержало усиление спроса на нефть. Для ИТ-сегмента (+0,71%) рост обусловили успешные корпоративные отчеты. В аутсайдеры попал сектор сырья и материалов (-0,74%), отмечают аналитики «Фридом Финанс»: · HP Inc. (HP: 10,1%) отчитался за третий квартал лучше ожиданий по выручке, прибыли и денежному потоку. · Autodesk Inc. (ADSK: -15,5%) ухудшила прогнозы основных финансовых показателей и темпа роста числа новых счетов. · Gap Inc. (GPS: -24,1%) отчиталась за третий квартал снижением выручки и зафиксировала убыток из-за сбоев в цепочках поставок. Прогноз финансовых показателей за год снижен из-за закрытия фабрик во Вьетнаме. Инвестсообщество встревожено новостями об активном распространении в Ботсване и ЮАР нового штамма COVID-19. Южноафриканская Республика накануне зафиксировала 2465 новых случаев заражения, притом что за предыдущие два дня это число не доходило и до 900. У 75% заболевших диагностируется именно новый штамм коронавируса. В Гонконге подтвердились два случая заболевания недавно обнаруженным вариантом вируса. В этой связи ЕС и Великобритания приостановили сообщение с несколькими африканскими странами, ВОЗ анонсировала экстренное совещание, которое состоится сегодня. Опасения инвесторов из-за очередного всплеска заболеваемости в Европе и США этой осенью смягчали позитивные ожидания от прививочной кампании, а также данные исследований уже известных вирусологам штаммов COVID-19. С появлением новой модификации вируса неопределенность вновь усиливается, поэтому инвесторы предпочитают свести к минимуму покупки рисковых активов. Фьючерсы на акции США оказались под давлением, а спрос на облигации, напротив, растет: доходность 10-летних трежерис опустилась на 12 базисных пунктов, до 1,51%. · Торги 26 ноября на биржах Юго-Восточной Азии завершились падением. Японский Nikkei потерял 2,53%, а китайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng снизились на 0,74% и 2,67% соответственно. Австралийский ASX упал на 1,77%. EuroStoxx 50 с открытия сессии обрушился более чем на 4%. · Фьючерс на Brent падает ниже $80. Золото растет до $1801 за тройскую унцию. По нашему мнению, сегодняшнюю сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4630–4700 пунктов. Публикации значимой макростатистики на сегодня не запланировано. Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 57 пунктов на фоне неопределенности, связанной с обнаружением нового штамма COVID-19. В преддверии Дня Благодарения S&P 500 закрылся на положительной территории. Ближайшее сопротивление для него расположено в районе 4720 пунктов, ближайшая поддержка находится на отметке 4630 пунктов. Индикатор RSI приблизился к зоне перекупленности, отразив краткосрочный оптимизм участников торгов, а MACD указывает на снижение активности покупателей. eg

