«Фридом Финанс»: Рынок США - котировки энергетического сектора могут оказаться под давлением

Елена Беляева, аналитик «Фридом Финанс»:

Новости об обнаружении в Южной Африке нового штамма COVID-19 подпортили американским инвесторам День Благодарения. Этой модификации коронавируса еще не присвоено название в виде греческой буквы — пока она обозначается как В.1.1.529. Подтвержденных данных о более высокой, чем у предыдущих штаммов, опасности и летальности новой мутации нет, как нет и достоверной информации о действенности против нее существующих вакцин. Однако у страха глаза велики.

Новый всплеск заболеваемости в Европе и возобновление локдаунов уже подготовили почву для беспокойства. Не дожидаясь результатов лабораторных исследований, власти Великобритании и Израиля решили ввести ограничения на перелеты в несколько стран Африки. Цена на нефть сразу отреагировала на все эти новости снижением ввиду возможного ослабления спроса. Стоимость золота, как классического защитного актива, выросла.

Рынки АТР завершили торговую сессию 26 ноября в красной зоне, следом за ними двинулись европейские площадки и фьючерсы на американские индексы, хотя в США в последнее время эпидемиологическая ситуация постепенно улучшалась. Динамика рынков на предпраздничной для американцев неделе не предвещала минорного завершения. Напротив, создавалось впечатление, что инвесторы приобрели стойкий иммунитет к негативу и упорно отказывались замечать плохие новости. Даже «минутки ФРС», напомнившие участникам рынка, что регулятор может ускорить темпы сворачивания программы выкупа облигаций уже в декабре, если инфляция будет штурмовать максимумы, не привели к распродажам. Но результаты этой пятницы, похоже, пойдут вразрез с недавним оптимизмом. Сегодняшнюю укороченную торговую сессию основные индексы, скорее всего, завершат в минусе. В первую очередь снизятся акции авиаперевозчиков и представителей турбизнеса — секторов, наиболее подверженных воздействию ограничений на перемещения. Котировки энергетического сектора также окажутся под давлением. В то же время, вероятно, вырастут акции золотодобытчиков и производителей вакцин. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от темпов роста заболеваемости и статистики смертности, а также от решений относительно новых ограничительных мер, которые создают преграды для восстановления экономики.

Сейчас спрогнозировать дальнейшее развитие событий на фондовых площадках не представляется возможным из-за недостатка информации. Страхи по поводу распространения нового штамма COVID-19 вполне могут оказаться преувеличенными. Если новая разновидность вируса обойдет Штаты стороной, то местные инвесторы сосредоточатся на своих внутренних реалиях, а они пока снижению рынка не способствуют. Прошедший сезон отчетности был фантастически успешным, доходности облигаций низки по сравнению с инфляцией, поэтому пока альтернативы акциям у инвесторов нет. Последний месяц года без учета новых вирусных угроз обещал быть удачным. Подождем фактов, тогда уж и будем пугаться, если на то появятся основания.