ПСБ: В ходе пятничных торгов мировые рынки захватили коррекционные настроения

В ходе пятничных торгов мировые рынки захватили коррекционные настроения, приведшие к откату индекса Мосбиржи к уровням августа – Егор Жильников, главный аналитик ПСБ.

Сегодня индекс МосБиржи открылся резким падением, перейдя к консолидации у 200-дневной средней (района 1817 пунктов), - уровней августа текущего года.

Сегодня появление в СМИ информации о распространении нового штамма коронавируса в ЮАР, который по оценкам экспертов, более устойчив к имеющимся вакцинам (что повышает риск очередных локдаунов), привело к массовому уходу глобальных инвесторов от риска. Азиатские фондовые индексы, а за ними и европейские и американские рынки отреагировали резким падением. Цены на промышленные металлы теряют более 3,5%. Цены на нефть марки Brent упала на 10%, отыгрывая близкие к паническим настроения инвесторов, приведя к уходу пары доллар-рубль к отметке 75,5 руб., максимумов с конца апреля. Отметим, что выражено негативный общерыночный сантимент привел к оживлению спроса на менее рискованные активы, такие как гособлигации США, а также золото, чья стоимость пыталась вернуться выше 1800 долл./унцию.

В результате на рынке акций доминировала тенденция к заметному снижению котировок ликвидных бумаг. Так, ключевые российские «фишки», такие как Газпром (-3,2%), Сбер (-4,1%), ЛУКОЙЛ (-4,4%), Роснефть (-5,0%), Норникель (-2,4%) задавали динамику своих секторов, внеся решающий вклад в падение индекса МосБиржи. Тем не менее, отдельные акции, выступающие традиционным «убежищем» от повышенной волатильности рынка, смогли показать динамику «лучше рынка». Так, меньше остальных ослабли привилегированные акции Сургутнефтегаз (-0,6%), причем бумаги некоторых золотодобытчиков (Полиметалл: +1,4%; Селигдар: +2,3%) даже смогли подрасти.

Мы ожидаем, что на следующей неделе индекс МосБиржи может отыграть часть потерь и вернуться выше отметки 3850 пунктов на фоне стабилизации новостного потока вокруг COVID-19.

ПАО "Промсвязьбанк"