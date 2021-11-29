ПСБ: Рынок ОФЗ нейтрально отреагировал на риски нового штамма Covid-19

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу ОФЗ торговались с минимальными ценовыми изменениями. Резкое снижение цен на нефть (-11,6%), ослабление рубля (-1,2%), снижение аппетита к риску на глобальных рынках из-за нового опасного штамма Covid-19 были нейтрально восприняты инвесторами в ОФЗ в силу уже накопленной перепроданности бумаг на ухудшении геополитического фона в начале прошлой недели.

Доходность UST-10 в пятницу снизилась до 1,47% (-16 б.п.). Инвесторы ослабили ожидания относительно темпов ужесточения монетарной политики мировыми Центробанками на фоне рисков, обусловленных распространением нового штамма омикрон. Это оказало умеренную поддержку локальным облигациям развивающихся стран. В то же время переназначение Д. Пауэлла председателем ФРС на новый срок, высокая инфляция и позитивная статистика из США пока сохраняют риски повышения базовой ставки в 2022 г. и роста доходности UST, что негативно для облигаций ЕМ в среднесрочной перспективе.

На этой неделе на динамику цен ОФЗ будет влиять конъюнктура глобальных рынков, обусловленная новостями по новому штамму Covid-19, итоги встречи ОПЕК+, статистика по рынку труда в США, данные по инфляции в РФ, геополитические новости. Охлаждение ожиданий повышения ставок ФРС и ЦБР, а также снижение геополитических рисков может поддержать спрос на российские облигации. Сегодня ожидаем, что ОФЗ будут торговаться в боковом диапазоне (8,4 – 8,5% годовых для 10-летних бумаг).

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