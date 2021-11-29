ПСБ: Рубль может локально окрепнуть

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

По итогам прошедшей недели пара доллар-рубль пыталась закрепиться выше отметки 75,5 руб., впервые с конца апреля 2021 г.

В пятницу резкое ухудшения внешнего фона привело к обновлению долларом максимумов с апреля. Новости о выявлении нового штамма COVID-19 в ЮАР выразились в резком падении как развитых, так и развивающихся рынков в последний день недели. Наиболее резко рост нервозности отразился на рынке нефти: котировки Brent потеряли более 10%. Соответственно, и валюты стран ЕМ синхронно ослабли, (рубль слаб более сдержанно, ввиду технической перепроданности в течение недели) вынудив пару доллар рубль протестировать отметку 75,5 руб.

Утро понедельника создает восстановительный фон для рубля. Фьючерсы на фондовые индексы США и нефть марки Brent торгуются в заметном плюсе, что может позволить укрепить позиции рубля в ходе сегодняшних торгов. Пара доллар-рубль в начале дня уже отреагировала отчетливым укреплением национальной валюты.

Сегодня ожидаем локального удорожания рубля с возможным закреплением пары доллар-рубль ниже отметки 75 руб. Отметим, что в вечернюю сессию возможна повышенная волатильность ввиду выступления Дж. Пауэлла, где может звучать риторика о более позднем повышения ключевой ставки на фоне нового штамма COVID-19.

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