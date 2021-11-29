«Открытие»: Российский рынок может попытаться отыграть часть потерь

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

· Внешний фон перед стартом торгов неоднозначный. Азиатские рынки в минусе, но сырьевые контракты активно дорожают, восстанавливая потери конца предыдущей недели.

· Индекс доллара растёт в пределах 0,1%. Меж тем валюты риска также пытаются укреплять свои позиции. AUD и NZD растут в пределах 0,2% против доллара США.

· Российский рынок может попытаться отыграть часть потерь предыдущей недели. Покупки могут сосредоточиться в акциях нефтегазового и финансового секторов. Рубль также может предпринять попытку вернуться под уровень 75,0 за доллар.

Итоги прошедшей недели

На прошедшей неделе индекс МосБиржи упал с 4016,47 п. до 3810,98 п., а индекс РТС с 1723,74 п. до 1589,38 п. Пара EUR-USD выросла с $1,1285 до $1,1324. USD-RUB повысилась с 73,44 до 75,61, а EUR-RUB с 83,02 до 85,50. Нефть Brent подешевела за неделю с $78,89 до $72,72 за баррель. Золото подешевело с $1851,60 до $1805,20 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 985,00 тонн до 992,85 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 4697,96 п. до 4594,62 п.

Главной историей для российского рынка стали новости о новом штамме коронавируса, который, вероятно, может оказаться устойчивым к существующим вакцинам. Концовка недели на всех рынках проходила в активном бегстве капитала из риска. Нефть за один торговый день потеряла более 11%, что негативно сказалось на отечественных индексах. Сектор нефти и газа за одну сессию упал на 3,6%, но финансовый сектор показал снижение на 4,2%. Новый штамм может вернуть мировую экономику к ситуации весной-летом прошлого года со всеми вытекающими последствиями в сфере спроса на нефть и прочие ресурсы. Рубль, естественно также слабел в течение недели, но на него оказывают давление геополитические истории и ожидания резкого повышения ставки ЦБ РФ.

Естественно, что ситуация неопределённости с новым штаммом повышает нервозность на всех рынках, а статистика отходит на второй план. Однако впереди новая неделя, на которую приходится начало месяца, а это означает поступление отчётов уже за ноябрь.

Япония начнёт неделю с публикации данных по розничным продажам за октябрь. Ожидается рост на 1,1% в годовом выражении. В еврозоне выйдет оценка потребительского и делового доверия, а также делового климата и индексы экономических ожиданий. В США запланировано выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Выйдет индекс незавершённых продаж на рынке жилья. Впрочем, на вечер запланировано множество выступлений представителей ФРС, а также министра финансов США Джанет Йеллен. В России ГМК «Норникель» проведёт день стратегии. «Аэрофлот», «Татнефть» и «Газпром» отчитаются по МСФО за III квартал. Совет директоров «ВСМПО-Ависма» обсудит вопрос продления программы обратного выкупа.

Япония во вторник может сообщить о сохранении уровня безработицы в октябре на уровне 2,8%. Промышленное производство Японии могло вырасти за октябрь на 1,8%. В Китае выйдут индексы деловой активности от НБС. Ожидается, что активность в промышленности немного улучшится до 49,6 п. с 49,2 п. в октябре. Днём выйдут пересмотренные оценки ВВП Франции и Италии. Безработица в Германии могла сократиться в ноябре до 5,3% с 5,4% в октябре. Однако главной цифрой дня станет инфляция в еврозоне. Ожидается, что рост цен ускорится до 4,4% с 4,1% в октябре. В США цены на жильё. Далее Чикагский PMI, индекс потребительского доверия от Conference Board. Вновь выступит глава ФРС Джером Пауэлл.

Ночью в среду выйдет отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В течение дня будут публиковаться индексы деловой активности в производственной сфере по различным странам. Китайский PMI от Caixin в производственной сфере мог снизиться до 50,5 п. с 50,6 п. в октябре. В США выйдут данные от ADP Services по занятости в частном секторе. Ожидается 525 тыс. новых рабочих мест. В США также выйдут данные от Markit по активности в производственной сфере. Далее расходы на строительство и индекс ISM в производственной сфере. Вновь выступит председатель ФРС Джером Пауэлл. Минэнерго США поделится данными по запасам нефти и нефтепродуктов. Закроет день публикация «Бежевой книги» ФРС.

Австралия в четверг опубликует данные по розничным продажам, а также данные по торговому балансу за октябрь. Днём в еврозоне выйдут данные по ценам производителей. Ожидается, что рост ускорится до 19,0% с 16,0% месяцем ранее. В США статистика первичных обращений за пособием по безработице. В России Московская Биржа сообщит данные по объёму торгов за ноябрь. Отчётность по МСФО опубликует АФК «Система». Акции QIWI будут торговаться последний день с дивидендами 22,44 рублей на бумагу.

На пятницу выпадает публикация индексов деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы по различным странам. Сводный индикатор еврозоны ожидается на уровне 55,8 п. Сводный индикатор Великобритании ожидается на уровне 57,6 п. Днём в еврозоне выйдет статистика розничных продаж за октябрь, когда они могли вырасти на 0,2%. Далее статистика по рынку труда в США. Ожидается 550 тыс. новых рабочих мест и снижение уровня безработицы до 4,5% в ноябре. Далее индексы от Markit, а чуть позже индекс ISM в сфере услуг США, а также данные по производственным заказам. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России довольно много макроэкономических событий. Минфин объявит параметры покупки валюты в рамках бюджетного правила на декабрь. Выйдет статистика по росту реальных зарплат за сентябрь, розничным продажам за октябрь цифры по безработице. Акции НЛМК будут торговаться последний день с дивидендами 13,33 рублей на бумагу.

Азиатские рынки продолжают снижаться преимущественно на локальных историях

Новая неделя началась со снижения азиатских рынков. За прошедшие выходные восприятие проблемы нового штамма COVID-19-Omicron немного успокоилось. Тем не менее, рынки акций остаются под давлением, хотя сырьевые контракты уже отыгрывают потери конца прошлой недели.

· Японские акции дешевели, хотя Nikkei 225 предпринимал попытку выйти в плюс. Тем не менее, резкое укрепление иены в конце прошлой недели оказывает негативное влияние на бумаги экспортёров. Honda дешевела более чем на 2%, а Nissan почти на 4%. Под давлением акции, связанные с мобильностью и туризмом. С другой стороны, спросом пользуются бумаги производителя игровых приставок Nintendo на ожиданиях очередных карантинных ограничений.

· В Гонконге бумаги China Evergrande Group теряли более 4% стоимости на новостях, что руководитель компании сократил свой пакет акций, выручив от продажи $344 млн. Также сильное падение в акциях компаний, связанных с игровой индустрией. Согласно сообщениям полиции Макао, 11 человек были арестованы в рамках расследования отмывания денег и нелегальных игорных операций. На китайском рынке преобладали продажи, но многие участники рынка говорят об ограниченных перспективах Omicron штамма в Китае из-за довольно строгих антивирусных правил в стране. Снижались секторы недвижимости и нефтегазовый, а вот бумаги здравоохранения пользовались спросом. Также повышались отраслевые индексы новой энергетики и оборонных компаний. Прибыль в промышленности КНР выросла в октябре на 24,6%, а за первые десять месяцев на 42,2%.

По состоянию на 8:45 мск:

· NIKKEI 225 - 28207,78 п. (-1,89%),

· Hang Seng - 23821,48 п. (-1,08%),

· Shanghai Composite - 3550,10 п. (-0,39%).

ОПЕК+ может приостановить восстановление добычи нефти

· Нефть и промышленные металлы дорожали. Обвал котировок в минувшую пятницу во многом был связан с эмоциональной реакцией рынка на новости о новом штамме COVID-19. Продажи также усиливались принудительным закрытием позиций.

· Однако новую неделю нефть начинает на ожиданиях, что ОПЕК+ откажется от дальнейшего восстановления добычи из-за рисков снижения спроса на фоне ограничений, связанных с распространением нового штамма. Само совещание ОПЕК+ было перенесено с 30 ноября на 2 декабря, дабы участники соглашения смогли выработать более взвешенное решение.

По состоянию на 9:05 мск:

· Brent - $74,08 (+3,48%),

· WTI - $70,99 (+4,17%),

· Алюминий - $2640,5 (+0,98%),

· Золото - $1795,4 (+0,55%),

· Медь - $9598,96 (+1,65%),

· Никель - $20260 (+1,82%).