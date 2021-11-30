«Фридом Финанс»: Инвесторы держат равнение на «омикрон»

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 26 ноября на американских фондовых площадках завершились в глубоком минусе. S&P 500 упал на 2,27%, до 4595 пунктов, Nasdaq потерял 2,23%, Dow Jones опустился на 2,53%. На отрицательной территории закрылись все сектора, а в лидеры падения вышли энергетические (-4,04%) и финансовые компании (-3,27%). Давление на первых оказали опасения в отношении спроса на энергоносители в условиях ухудшающейся эпидемической обстановки. Вторые скорректировались из-за снижения доходности трежерис.

· Акции Moderna (MRNA: +20,6%) растут на фоне новостей о распространении штамма COVID-19 «омикрон».

· Испытания вакцины от коронавируса, созданной компанией Ocugen (OCGN: -9,2%), приостановлены из-за обнаруженных FDA недостатков.

· Противоковидный препарат от Merck (MRK: -3,8%), согласно обновленным результатам исследований, продемонстрировал снижение эффективности предотвращения госпитализации с 50% до 30%.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Инвесторы продолжают следить за новостями о распространении штамма COVID-19 «омикрон». Первые данные исследований из ЮАР свидетельствуют о том, что у большинства заразившихся заболевание протекает в легкой форме. Однако для получения всесторонней картины в отношении заразности и опасности этого штамма потребуется как минимум несколько недель. Pfizer (PFE) и Moderna (MRNA) планируют адаптировать свои вакцины к новому варианту COVID-19 в начале будущего года. Случаи заражения этим вариантом коронавируса зафиксированы в Европе и Азии. Некоторые государства жестко ограничивают авиасообщение с регионами, где распространяется новый штамм. Участники рынка по мере обновления информации о вирусе могут пересматривать прогнозы в отношении окончательного открытия экономики после пандемии.

ОПЕК+ перенесла запланированные на эту неделю технические совещания до появления ясности в отношении влияния распространения «омикрона» на спрос. Министры стран — участниц соглашения об ограничении нефтедобычи должны провести переговоры в онлайн-формате в этот четверг, 2 декабря. На повестке вопрос о продолжении увеличения ежедневной добычи на 400 тыс. баррелей. Распространение нового варианта коронавируса может ухудшить перспективы роста нефтяного рынка из-за высвобождения запасов.

· Торги 29 ноября на биржах Юго-Восточной Азии завершились снижением. Японский Nikkei упал на 1,63%, китайский CSI 300 опустился на 0,13%, гонконгский Hang Seng потерял 0,95%. EuroStoxx 50 с открытия сессии восстанавливается на 0,99%.

· Аппетит к риску слабый. Фьючерс на Brent восстановился до $75. Золото снижается до $1796 за тройскую унцию.

По нашему мнению, сегодняшнюю сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4590–4640 пунктов.

Публикации значимой макростатистики на сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 54 пунктов на фоне неопределенности, связанной с распространением нового штамма COVID-19.

S&P 500 еще не достиг поддержки на уровне 50-дневной скользящей средней, демонстрируя коррекционное движение в рамках восходящего тренда. Индикатор RSI опустился ниже 50 пунктов, сигнализируя о том, что инициативу перехватили «медведи». MACD также указывает на развитие нисходящей тенденции. В ближайшие дни индекс широкого рынка может демонстрировать умеренно негативную динамику, стремясь к области 4540–4550 пунктов.

30 ноября результаты за третий квартал представит Salesforce (CRM). В общерыночный консенсус заложен рост выручки компании на 25,5% г/г, до $6,8 млрд, при снижении скорректированной прибыли на акцию с прошлогодних $1,72 до $0,92. На наш взгляд, один из лидеров сектора разработки облачного (SaaS) прикладного ПО покажет сильные результаты в связи сохранением высокого спроса на свои продукты и решения. Благодаря поглощению Slack в перспективе нескольких кварталов ожидаем ускорения роста выручки за счет эффекта кросс-продаж. С учетом преимуществ покупки Slack и ее вклада в расширение продуктовой линейки Salesforce прогнозы на текущий и следующий год были улучшены.

Разработчик платформы для интеллектуальной обработки данных Splunk (SPLK) выпустит квартальный отчет 1 декабря. Общерыночный прогноз предполагает снижение скорректированной EPS с -$0,07, полученных годом ранее, до -$0,52, при увеличении выручки на 15,7% г/г, до $646,5 млн. В отчетном периоде Splunk представила обновления своей платформы, включающие расширенный функционал по управлению данными, пересмотр партнерской программы с ведущими ИТ-консультантами и облачными платформами. Также были улучшены функции кибербезопасности, в том числе запущена Government Logging Modernization Program, предназначеная для повышения уровня компьютерной безопасности предприятий в соответствии с распоряжениями Белого дома. Мы полагаем, что благодаря услугам, связанным с реализацией этой программы, Splunk повысит ориентиры по финансовым поступлениям на ближайшие кварталы. Ее конкуренты Dynatrace и Datadog в своих отчетах за третий квартал отметили сильный спрос на свои продукты, что дает основания для аналогичных ожиданий в отношении Splunk.

Крупнейший в США по количеству магазинов дискаунтер Dollar General (DG) 2 декабря представит отчетность за третий квартал. Прогноз предполагает снижение EPS на 13% г/г, до $2,01, и рост выручки на 3,5% г/г, до $8,49 млрд. По итогам 2021 года Dollar General рассчитывает увеличить объем чистых продаж на 0,5–1,5% при сокращении сопоставимых продаж на 2,5–3,5% и EPS в диапазоне $9,60–10,20. Инвесторов интересует, намерена ли Dollar General поднимать минимальную стоимость товаров с $1 до $1,25, как это сделал ее конкурент Dollar Tree на прошлой неделе.