ПСБ: Российский рынок сегодня закрыл день в плюсе, однако причин для дальнейшего роста пока нет

Алексей Головинов, ведущий аналитик ПСБ.

Сегодня индекс Мосбиржи (+1,8%) в ходе торгов пытался отскочить в течение дня выше отметки 3 900 пунктов, - росту способствовало восстановление аппетита к риску у инвесторов после сильного снижения в пятницу. Поддержку российскому рынку оказало восстановление и стоимости нефтяных корректировок, которые за день растут более чем на 3%. Отметим, что к вечеру позитивный импульс несколько иссяк, в результате чего к концу торгов индекс вернулся «под» отметку 3 880 пунктов, ведомый ослаблением оптимизма на рынке нефти и мировых рынках из-за сохраняющейся неопределенности относительно влияния нового штамма на экономическую активность. Все ключевые сегменты рынка также несколько отступили от внутридневных пиков, - исключением стал лишь химсектор, поддерживаемые ралли в Акроне после сильной отчетности (Выручка за 9 месяцев составила 137 млрд руб. (+59% г/г), EBITDA выросла в 2,9 раза г/г, до 69 млрд руб.).

В лидерах роста остаются к закрытию основной сессии акции компаний нефтегазового и финансового секторов. Здесь в лидерах роста бумаги Газпрома (+4,2%), подскочившие ввиду представленных сильных финансовых результатов за 3 квартал, которые заметно превзошли ожидания рынка. По нашим оценкам, благоприятная конъюнктура рынка газа настраивает и на хорошие показатели концерна по итогам 4 квартал и рекордные дивиденды по итогам 2021 года – мы ждем, что они могут составить 44 руб. на акцию. Не уступили в динамике и акции ЛУКОЙЛА, выросшие на 4,2%. Среди финансовых компаний выделялись бумаги Сбербанка (+3,9%); остальные «фишки» сектора показали заметно более скромный рост.

Преобладала повышательная динамика и в секторе акций металлургических компаний и горнодобычи. Наиболее выражено растут акции Мечела (+3,6%) и Распадской (+2,9%) несмотря на снижение цен на уголь, а также АЛРОСА (+4,0%), которые находятся в лидерах роста среди ликвидных бумаг на фоне увеличения цен на алмазы из-за распространения нового штамма COVID-19 в ЮАР, где находятся крупнейшие месторождение компании De Beers. Более скромные темпы роста показывают другие ключевые «фишки» сегмента (Норникель: +0,4%; Северсталь: +2,0%; ММК: +0,6%; НЛМК: +1,2%). Против рынка идут акции производителей драгметаллов (Полюс: -0,97%; Полиметалл: - 2,8%; Petropavlovsk: +0,3%), лишенных идей на фоне продолжающих снижение цен на золото и повышения спроса на перепроданные «голубые фишки», а также ВСМПО-Ависма (-1,8%).

В бумагах прочих секторов также преобладали позитивные настроения. Поддержкой выступил укрепившийся рубль, отыгравший пятничные потери – доллар отступил к отметке 74,5 руб. Однако лишь отдельные имена показали существенный рост. Так, выделим взлет Детского Мира (+3,5%), Сегежи (+5,2%). VK (+3,2%). Отметим также Аэрофлот, который представил сильную отчётность по МСФО (за 3кв 2021года выручка выросла в 2 раза г/г, до 84,86 млрд руб., чистая прибыль составила 11,6 млрд руб, годом ранее наблюдался чистый убыток), на которую, однако, его акции отреагировали лишь небольшим ростом из-за невысокого спроса на транспортный сектор, наиболее уязвимый к ухудшению эпидемиологической ситуации.

Цены на нефть Brent так пока и могут уверенно закрепиться выше 75 долл./барр., что повышает риски возврата коррекционный настроений и на российском рынке акций. Мы полагаем, что фактор распространения нового штамма «Омикрон» может продолжить придавливать спрос на активы развивающихся стран и товарные активы. В отсутствие явного улучшение внешнего фона опасаемся новых попыток ухода индекса МосБиржи «под» 200-дневную среднюю (район 3810-3820 пунктов), которая откроет индексу путь к снижению к линии поддержки среднесрочного повышательного тренда, расположенной у 3700 пунктов.