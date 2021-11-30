ПСБ: ОФЗ восстановили потери прошлой недели

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 8 – 15 б.п. Доходность 10-летних гособлигаций вернулась к 8,36% годовых, 2-летних – к 8,67%. Покупки рублевых облигаций проходили синхронно с большинством локальных облигаций развивающихся стран. Доходность 10-леток Бразилии вчера снизилась на 17 б.п., ЮАР – на 9 б.п., Мексики – на 3 б.п. Этому способствовало ослабление ожиданий ужесточения монетарной политики мировыми Центробанками на фоне рисков распространения нового штамма Covid-19. Вчера Председатель ФРС отметил, что омикрон увеличивает неопределенность в отношении роста экономики, состояния рынка труда и инфляции. ФРС, возможно, потребуется некоторое время, чтобы оценить влияние вируса на экономику.

Сегодня с утра оптимизм в отношении рисковых активов снижается, уступая опасениям негативного влияния омикрона на деловую активность. Инвесторы приняли во внимание сообщение главы Moderna Inc. о том, что существующие вакцины будут менее эффективны в борьбе с новым штаммом. В то же время, ослабление ожиданий повышения ставок ФРС и ЦБР позитивны для рынка облигаций. Сегодня ожидаем сохранения цен ОФЗ вблизи достигнутых уровней (8,3 – 8,4% для 10-летних бумаг).

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