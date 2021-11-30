ПСБ: Сегодня пара доллар-рубль может вернуться к пятничным значениям

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль завершила торги в понедельник укреплением национальной валюты, опустившись к отметке 74,5 руб.

Вчера на глобальных финансовых рынках инвесторы пытались выкупить активы, «просевшие» в пятницу, однако к окончанию торгов импульс к укреплению основных американских и европейских индексов заметно иссяк. Цены на нефть, также в середине дня отскакивавшие вверх к отметке 77 долл./барр. к вечеру растеряли большую часть роста. Тем не менее, признаки стабилизации внешнего фона способствовали оживлению спроса на российские активы, что позволило рублю отыграть пятничные потери, хотя и при несколько пониженной торговой активности, отражающей технический характер отскока.

Утро вторника вновь формирует негативную картину для национальной валюты: цены на нефть марки Brent возобновили снижение и несут заметные потери, как фьючерсы на американские индексы. Мы опасаемся развития коррекционных настроений на мировых рынках, что способно привести к новой волне спада спроса на активы развивающихся стран.

Ввиду слабости внешнего фона и падения нефтяных котировок мы ожидаем возвращения пары доллар-рубль к отметке 75,5 руб. Менее вероятным сценарием смотрится сценарий удержание доллара «под» отметкой 75 руб., - для это необходима заметное улучшение конъюнктуры мировых рынков.

ПАО "Промсвязьбанк"