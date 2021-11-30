Фонд акций российских компаний для международных инвесторов ВТБ Капитал Инвестиции стал лучшим фондом по версии Wealth&Finance

Фонд ВТБ Капитал Инвестиции для международных инвесторов VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund получил награду 2021 Fund Awards от международного журнала Wealth&Finance за самый лучший фонд, инвестирующий в акции российских компаний.

VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund — это фонд с активным управлением, инвестирующий в широкий рынок российских акций. Портфель формируется из 20 до 40 акций с диверсификацией по секторам. За инвестиционную стратегию VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund отвечает команда профессиональных портфельных управляющих ВТБ Капитал Инвестиции, под управлением которых находятся активы общим объемом свыше $19,4 млрд.

Доходность VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund с начала 2021 года по состоянию на конец октября составила 32,4%. Это очередное признание успеха управляющих ВТБ Капитал Инвестиции: фонд является многолетним лидером по доходности, опережая как бенчмарк, так и конкурентов.

В 2021 году VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund получил также премию Refinitiv Lipper 2021. Он стал лучшим в Швейцарии фондом, инвестирующим в российские акции, по итогам трех и пяти лет. VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund, согласно оценке Refinitiv Lipper, показал самую высокую и стабильную доходность с поправкой на риск по сравнению с аналогами по итогам трех и пяти лет.

Паи VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund номинированы в долларах США, купить их можно, подав заявку через ВТБ Капитал Брокер.

Fund Awards от международного журнала Wealth&Finance ориентирована на широкий спектр финансовых услуг от банковских до страховых, а также включает услуги семейных офисов, и присуждается лучшим из лучших. Премия Fund Awards отмечает тех, кто непрерывно совершенствует свои фонды, используя опыт и знания, чтобы обслуживать своих клиентов наилучшим образом.

«Получение Fund Awards является подтверждением профессионализма нашей команды и высокого качества ее экспертизы, что позволяет нам создавать для наших клиентов в России и за ее пределами надежные и при этом приносящие высокий доход инвестиционные продукты. Уверен, что наши фонды и дальше будут радовать пайщиков отличными результатами, а нас — наградами», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.