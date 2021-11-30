«Открытие»: ЦБ РФ настаивает на жёсткой денежной политике

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть вновь дешевеет, как и металлы.

Азиатские рынки торгуются разнонаправленно. Однако в Китае ситуация более позитивная на фоне роста деловой активности в промышленности.

Индекс доллара снижается почти на 0,3%. Однако основные потери доллара в паре с иеной, что говорит о снижении аппетитов к риску. Валюты риска также под давлением. AUD и NZD теряют до 0,4% и 0,25% против американского конкурента.

Российский рынок рискует открыть день снижением в пределах 1,0%, а рубль может вновь вернуться к отметке 75,0 за доллар.

Днём выйдут пересмотренные оценки ВВП Франции и Италии. Безработица в Германии могла сократиться в ноябре до 5,3% с 5,4% в октябре. Однако главной цифрой дня станет инфляция в еврозоне. Ожидается, что рост цен ускорится до 4,4% с 4,1% в октябре. В США цены на жильё. Далее Чикагский PMI, индекс потребительского доверия от Conference Board. Вновь выступит глава ФРС Джером Пауэлл.

Российский рынок скорректировал потери, но снижение может возобновиться

После пятничной встряски из-за нового и мало изученного штамма COVID-19-Omicron, рынки начали восстанавливать свои позиции. Первая информация о высокой заразности и устойчивости к вакцинам оказалась недостаточно точной. Источники в ЮАР сообщают о слабых симптомах, да и эффективность вакцин оказалась не столь безнадёжной. Плюс к этому появились ожидания, что ОПЕК+ может приостановить восстановление производства, что позитивно сказалось на нефти. Промышленные металлы также дорожали, а рынки акций в Европе и США частично восстановились. Впрочем, более выраженное восстановление показал рубль, который дополнительно получил поддержку в виде вежливой и настойчивой просьбы ФРГ к США не применять какие-либо санкции против «Северного потока 2», который рассматривается в качестве стратегического, а не коммерческого проекта.

По итогам торгов 29 ноября индекс МосБиржи — 3879,54 п. (+1,8%), а индекс РТС — 1 638,72 п. (+3,1%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 130,890 млрд рублей.

5 отраслевых индексов снизились и 5 выросли. Сектор телекоммуникаций оказался лидером снижения (-0,97%) из-за слабости привилегированных акций «Ростелеком» и МТС. В свете ожиданий достаточно агрессивного повышения ставки ЦБ РФ дивидендная привлекательность данных бумаг снижается. Финансовый сектор вырос на 2,02%. В данном случае стоит говорить о чувствительности сектора к восприятию риска. При пятничном провале он был аутсайдером торгов и восстанавливался также в первых рядах.

Сектор нефти и газа поднялся на 1,73%. В течение дня нефть Brent дорожала более чем на 5%, хотя к вечеру от этого роста мало что осталось. Тем не менее, бумаги сектора выглядят сильно перепроданными.

«Газпром» прогнозирует рекордную цену экспортных поставок в дальнее зарубежье в последней квартально четверти текущего года — в среднем на $550 за 1 тыс. кубометров, и ждет, что в целом за 2022 год она будет не ниже, чем в 2021 г. Газовый гигант опубликовал финансовые результаты по итогам 3 квартала 2021 г. по МСФО. Выручка, включая чистый доход от торговых операций, выросла на 20% кв/кв и на 79% г/г до 2,5 трлн руб. Средняя цена реализации газа в дальнее зарубежье $313/тыс. куб. м. Это на 40% больше чем в предыдущем квартале. Показатель EBITDA +15% кв/кв и в 2,4 раза г/г до 809 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 11,6% кв/кв до 582 млрд руб. В целом позитивно оцениваем отчет, так как чистая прибыль и база для дивидендов превысили прогнозы. Компания ожидает, что 4 квартал внесет больший вклад в годовой дивиденд, чем предыдущие три квартала. Компания ожидает двухзначной дивидендной доходности по итогам года. Исходя из расчёта 50% прибыли по МСФО на дивиденды за первые девять месяцев размер выплат может составить 29,71 рублей на акцию, следует из презентации газовой компании.

«Аэрофлот» опубликовал финансовые результаты за 3-й квартал 2021 года: чистая прибыль 11,6 млрд руб. против 21,1 млрд руб. убытка годом ранее. Выручка выросла почти вдвое до 167,1 млрд руб. Показатель EBITDA вырос в 2,7 раза до 54,1 млрд руб. За девять месяцев выручка +54,7% до 362,2 млрд руб., EBITDA подскочила в 3,1 раза до 95,6 млрд руб., а чистый убыток сократился на 79,7% до 16,1 млрд руб.

Прибыль, причитающаяся акционерам «Татнефти», в 3 квартале выросла до 52,06 млрд руб. против 35,75 млрд руб. годом ранее. Квартальная выручка составила 323,84 млрд руб. против 187,37 млрд руб. годом ранее. Дивполитика компании предполагает целевой уровень выплат не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО (какая больше). Чистая прибыль (РСБУ) по итогам 9 месяцев 2021 года составила 123,28 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 92,2 млрд руб., за 9 месяцев получаем 144,3 млрд руб., что на 17% больше прибыли по РСБУ. Возможно, корректировка будет сделана при определении финального дивиденда за 2021 г.

В течение дня индекс МосБиржи поднимался до отметки 3928,52 п. Однако закрепиться на дневном графике выше 3900 пунктов пока не удалось. Поэтому нельзя сбрасывать со счетов дальнейшее снижение с повторным тестированием поддержки 3800-3820 пунктов, а также ноябрьского минимума. Объёмы пока также не подтверждают уверенный разворот рынка, хотя и являются довольно большими. Тем не менее, стоит немного выждать, дабы уменьшить вероятность слабого входа в позиции.

ЦБ РФ настаивает на жёсткой денежной политике

Рубль уверенно восстанавливал свои пятничные потери. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина вновь сделала достаточно однозначный посыл для рынка. «Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%», - сказала Набиуллина. Поэтому, по её словам, ЦБ РФ придётся сохранять жёсткую денежную политику, дабы добиться снижения инфляции до целевого уровня.

В течение дня доллар умеренно укреплялся на Forex. DXY к вечеру прибавлял около 0,2% и торговался около уровня 96,30 п. В отличие от рубля, валюты риска AUD и NZD растеряли свои дневные достижения, а новозеландский доллар даже ушёл в минус относительно американского на 0,2%.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 96,29 (+0,2%),

EUR-USD - $1,128 (-0,34%),

GBP-USD - $1,33 (-0,23%),

USD-JPY – 113,66 (+0,27%),

USD-RUB – 74,60 (-1,33%),

EUR-RUB – 84,19 (-1,54%).

Президент США не боится нового штамма коронавируса

Торги для американских индексов сложились позитивно. Рынок явно был настроен на ликвидацию потерь предыдущей недели. К тому же последовало заявление президента Джо Байдена о том, что появление штамма Omicron не приведёт к строгим карантинным мерам. Он назвал штамм поводом для осторожности, но не паники.

Естественно, что тема COVID-19-Omicron доминирует в финансовом эфире, но вторым вопросом всегда следует дальнейшая политика ФРС. Если выводы о слабой симптоматике и достаточно высокой эффективности вакцин подтвердится, то данный риск будет забыт, а на первый план вновь выйдут ожидания более агрессивного сокращения стимулов ФРС.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл выступал в сенате. По его словам, штамм Omicron и рост заболеваемости в последнее время являет собой риск для американской экономики. Снижение желания личных контактов на работе может замедлить восстановление и стать причиной очередных проблем с поставками. Это также усложняет картину инфляции. Он отметил, что факторы инфляции становятся слабо предсказуемыми, но, скорее всего, они сохраняться в следующем году. Таким образом, если Omicron не станет очередной «страшной» историей, то ФРС, скорее всего, продолжит свой план на сокращение стимулов и торможение инфляции.

Акции Moderna Inc. Подорожали на 11,8%, поскольку компания заявляет о возможности быстрой разработки дополнительного варианта вакцины с целью усиления иммунитета против Omicron штамма. Акции конкурента в сфере вакцин Pfizer снизились на 2,96%.

Статистика продолжает говорить о том, что у ФРС всё же есть основания для «ястребиных» заявлений. Число незавершенных сделок по недвижимости выросло за октябрь на 7,5%. Судя по всему, покупатели домов торопятся успеть до начала повышения ставок. Впрочем, по сравнению с прошлым годом объём незавершённых сделок сократился на 1,4%.

Все секторы американского рынка показали рост. Наиболее сильное повышение было в акциях технологий (+2,64%) коммунальных услуг (+1,56%), а также в цикличных товарах (+1,63%).

По итогам торгов

DJIA - 35135,94 п. (+0,68%),

S&P 500 - 4655,27 п. (+1,32%),

NASDAQ - 15782,83 п. (+1,88%).

Акции в Гонконге продолжают бояться новых регулятивных инициатив КНР

Торги на азиатских рынках проходили разнонаправленно. Японские акции больше следовали за американскими индексами, а вот в Китае и Гонконге инвесторы реагировали на локальные истории.

Некоторым обнадёживающим фактором для японских инвесторов стали сведения о лёгком протекании COVID-19-Omicron и наличии эффективности существующих вакцин. Тем не менее, с 30 ноября Япония закрывает границы для иностранцев. Наиболее высоким спросом пользовались бумаги полупроводниковой отрасли. Соответствующий индекс повышался более чем на 3%. Впрочем, даже индекс авиакомпаний повышался более чем на 2% в утренние часы. Макроэкономическая статистика также была на стороне оптимистов. Безработица в стране снизилась до 2,7% в октябре при ожиданиях сохранения на уровне 2,8%. Впрочем, предварительная оценка роста производства за октябрь составила 1,1% при ожиданиях 1,8%. Однако утренний оптимизм на рынке держался недолго. Укрепление иены заметно ухудшило настроение японских инвесторов.

Акции в Гонконге вновь испытывают страх перед регулятивным наступлением властей КНР. Бумаги Alibaba теряли более 2%, а Tencent более №,5%. Акции компании игровой индустрии Suncity Group продолжили снижение после ареста руководителя в минувшие выходные. Собственно говоря, весь сектор испытывает проблемы на ожиданиях новых норм регулирования индустрии, включая ограничения на такую деятельность в Макао. В Шанхае рынок был более позитивным, хотя секторы товаров широкого потребления и здравоохранения пытались тащить индексы вниз. Национальное Бюро Статистики сообщило о том, что индекс PMI в производственной сфере Китая вырос в ноябре до 50,1 п. с 49,2 п. в октябре при ожиданиях роста до 49,6 п. В сфере услуг индекс незначительно снизился до 52,3 п. Таким образом, сводный индикатор смог подняться с 50,8 п. до 52,2 п.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 - 28030,05 п. (-0,90%),

Hang Seng - 23331,29 п. (-2,18%),

Shanghai Composite - 3564,44 п. (+0,05%).

Сокращение объёма авиаперевозок в мире пугает нефть

Индекс доллара снижался более чем на 0,2%, но сырьевым контрактам это не помогало. Нефть и промышленные металлы торговались в минусе.

Накануне нефть дорожала на ожиданиях, что ОПЕК+ может притормозить с дальнейшим восстановлением добычи. Однако заявления из Саудовской Аравии и России не дают четкого представления о подобном плане действий. В любом случае, совещание ОПЕК+ перенесено с 30 ноября на 2 декабря, дабы участники смогли более внимательно изучить риски, связанные с новым штаммом COVID-19-Omicron.

В Citigroup полагают, что ОПЕК+ не станет ставить на паузу восстановление производства, так как оно, фактически, отстаёт от запланированных объёмов. Вместо предполагаемых 400 тыс. бар. в день прироста на каждый месяц, участники соглашения повышали добычу лишь на 262 тыс. бар. в день. Причиной этому отсутствие возможностей у ряда членов по наращиванию из-за недостатка инвестиций. Соответственно, пауза лишь усугубит дисбаланс поставок, даже на фоне сокращения полётов в условиях появления нового штамма коронавируса.

По состоянию на 8:55 мск: