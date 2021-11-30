Комментарии

Депозитарий ВТБ предоставляет скидку клиентам с устойчивым ESG-профилем В рамках реализации стратегии устойчивого развития депозитарий банка ВТБ разработал специальное тарифное предложение для своих депонентов. В рамках данной инициативы клиентам депозитария, которым ведущими международными или национальными рейтинговыми агентствами присвоен ESG-рейтинг, подтверждающий приверженность компании ответственному ведению своей деятельности в экологической, социальной и экономической сферах на высоком уровне, устанавливается скидка за расчетные услуги депозитария. Читайте также: Путин поручил проработать экспорт водорода в ЕС по действующим трубам Путин считает российскую энергетику одной из самых зеленых в мире Руководитель депозитария Наталья Карасева подчеркнула: «Поскольку поддержка клиентов в реализации их собственных ESG-инициатив — это одна из ключевых задач ВТБ, мы активно продвигаем специальные предложения, способствующие оптимизации расходов и развитию их бизнеса. В данном случае при заключении депозитарного договора клиентам, имеющим высокий рейтинг устойчивого развития, будет установлен индивидуальный тариф со скидкой 10% от базового тарифа на депозитарные операции списания и зачисления ценных бумаг сроком на 1 год». Банк ВТБ реализует системный подход к управлению устойчивым развитием и в течение 2020-2021 гг. реализовал ряд инициатив в этой области, в том числе разработал и утвердил стратегию устойчивого развития на 2022 — 2025 гг., запустил собственную ESG-платформу — инфраструктуру для ESG-трансформации, открытую для партнёров и клиентов — от субъектов Российской Федерации до компаний и частных лиц, получил «платину» в рейтинге «Лучшие работодатели России ­— 2021» по версии журнала Forbes, в котором экспертное жюри высоко оценило соответствие банка принципам ESG.

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