Комментарии

Новая финансовая компания Росбанка – ООО РБ Трейдинг – получила лицензию на дилерскую деятельность Новая финансовая компания Росбанка – РБ Трейдинг (ООО РБ Трейдинг) – получила от Банка России лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на дилерскую деятельность. РБ Трейдинг создана в апреле 2021 года как платформа для обеспечения вторичного рынка облигаций Росбанка. «После получения лицензии Банка России на осуществление дилерской деятельности и завершения подготовительного периода РБ Трейдинг приступит к обслуживанию клиентского бизнеса на рынках капитала. Компания предлагает услуги в соответствии с применимыми российскими и международными стандартами в сфере обращения облигаций, опираясь на передовую экспертизу финансовой группы Societe Generale, в которую входит Росбанк», - прокомментировала первый заместитель председателя правления Росбанка Перизат Шайхина.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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