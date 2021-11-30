РСХБ: количество квалифицированных инвесторов банка выросло на 16%

Количество клиентов банка, прошедших тестирование перед покупкой инвестпродуктов с повышенным риском и получивших статус квалифицированного инвестора, выросло на 16% с октября 2021 года.

С октября 2021 года стартовало обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов: оно подтверждает, что инвестор может оценивать риск конкретного типа финансового инструмента. Методику тестирования разработал Банк России, банки и брокеры проводят его самостоятельно.

Россельхозбанк запустил тестирование в мобильном приложении РСХБ БРОКЕР, а также в 1323 офисах по всей стране. С октября количество квалифицированных инвесторов банка выросло на 16%, а их доля составила 5% от общего количества клиентов на брокерском обслуживании.

«Частных инвесторов интересуют, как правило, определенные инструменты. Наши клиенты предпочитают в основном консервативные стратегии инвестирования, поэтому мы зафиксировали запрос на различные облигации и иностранные акции. В целом мы положительно оцениваем результаты старта тестирования. Проходя тест, пользователь получает информацию о рисках и лишний раз задумывается, надо ли ему использовать тот или иной инструмент», ̶ отмечает Начальник управления клиентских операций Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Герман Григорян.

Общее число уникальных клиентов банка на брокерском обслуживании, ̶ 25,5 тыс. человек. Средний процент пройденных успешно тестов по всем категориям – 98%. Успешность сдачи разных категорий тестов варьируется от 97 до 100%. Самые популярные тесты, которые проходят клиенты РСХБ, ̶ на облигации со структурным доходом, и облигации с рейтингом ниже установленного Банком России (в настоящий момент – ААА по национальной рейтинговой шкале от российских агентств АКРА и Эксперт РА). В среднем клиенты проходят тестирование на два вида сложных продуктов.

«Тестирование – это двусторонний процесс: мы не только обеспечиваем инвесторов необходимой информацией по продуктам, повышая финансовую грамотность, но и анализируем спрос, чтобы в дальнейшем предложить клиентам лучший продукт. При этом уровень инвестиционных и банковских услуг в России уже сейчас находится на достаточно высоком уровне, что будет и дальше способствовать росту числа частных инвесторов и востребованности инвестиций», ̶ добавляет Григорян.