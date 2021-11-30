Росбанк: Инвесторы выкупили просевшие индексы США и Европы

Фондовый рынок: Инвесторы выкупили просевшие индексы США и Европы. Американские S&P 500 и NASDAQ показали заметный восстановительный рост (+1.3%/+1.9%), европейский Stoxx 600 ограничился движением на +0.7%. Однако риски «омикрона» присутствуют сегодня в негативной динамике фьючерсов и азиатских акций. Несмотря на более мягкие симптомы, новый штамм отличается большим числом мутаций и, по заявлениям Moderna, может оказаться нечувствительным к существующим вакцинам.

Базовые ставки: Доходность 10-летних Treasuries США обвалилась к 1.45% годовых. Глава ФРС Дж.Пауэлл выразил опасения, что «омикрон» может представлять риски для достижения целей по занятости и инфляции, – это подогрело спекуляции о более медленном ужесточении процентной политики. На текущий момент долларовые ставки отражают ожидания двух повышений Fed Funds rate в 2022 году.

Сырьевой рынок: Нефть Brent просела уже к $71/барр. (-15% к максимумам прошлой недели). Нефтетрейдеры ожидают вердикта ОПЕК+ и взвешивают, насколько вероятно, что страны-экспортеры поставят на паузу планы по наращиванию добычи, учитывая риски обострения пандемии и дополнительные объемы предложения из стратегических запасов США и ряда других стран.

Мировые валюты: Евро воспользовался шансом на укрепление выше отметки 1.13. Доллар продолжил временное отступление на перспективах менее быстрого ужесточения американской ДКП. На этой неделе, помимо новостей об исследовании нового штамма, на динамику пары окажут влияние значимые для монетарных регуляторов статданные за ноябрь по инфляции в еврозоне (сегодня 13:00 мск) и занятости в США (пятница 16:30 мск).