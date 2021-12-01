«Фридом Финанс»: Вся надежда — на производителей вакцин

Аналитики «Фридом Финанс»:

Американские фондовые площадки 29 ноября демонстрировали позитивную динамику: S&P 500 вырос на 1,32%, до 4655 пунктов, Nasdaq поднялся на 1,88%, Dow Jones прибавил 0,68%. Все сектора закрылись в плюсе. Лучше прочих выглядели эмитенты из технологической отрасли (+2,64%) на фоне роста котировок производителей чипов, компании товаров второй необходимости (+1,63%) на фоне увеличения розничных продаж в прошлую пятницу, а также компании коммунальных услуг (+1,57%).

· Котировки Adagio Therapeutics (ADGI, +86,43%) резко подскочили после заявления компании о том, что антитела ADG20 способны бороться со штаммом «омикрон».

· Выпуск вакцины от Moderna (MRNA, +11,7%) против нового варианта коронавируса запланирован на начало 2022 года.

· Совет директоров Hertz Global (HTZ, +6,0%) одобрил обратный выкуп акций на $2 млрд.

На торговой сессии в понедельник «быки» сумели вернуть себе инициативу после пятничной коррекции рынков, вызванной опасениями по поводу нового штамма «омикрон», исследование которого может занять несколько недель. Однако первые наблюдения показали, что преобладающее число пациентов переносят заболевание, вызываемое новым штаммом, в легкой форме. Pfizer (PFE) и Moderna (MRNA) планируют адаптировать свои вакцины к новому штамму в начале 2022 года. Настроение инвесторов также улучшило заявление президента Байден о том, что в США не планируются новые локдауны и ограничения. Белый дом разрабатывает стратегию на случай возможных вспышек COVID-19, вызванных новой мутацией. Программа будет представлена в четверг. Эксперты подчеркивают, что в текущей ситуации наблюдается снижение чувствительности экономической деятельности к ограничениям, связанных с COVID-19.

Несмотря на опасения по поводу нового штамма, потребители США на прошлой неделе активно закупали товары в рамках «черной пятницы». По данным Adobe, онлайн-продажи 26 ноября 2021 года составляют $8,9 млрд против прошлогоднего результата в $9 млрд. Киберпонедельник (29 ноября), крупнейший день онлайн-покупок в году, предположительно обеспечил от $10,2 до $11,3 млрд поступлений от продаж. Sensormatic Solutions сообщает, что посещаемость магазинов выросла на 47,5% по сравнению с прошлым годом, но все еще ниже на 28,3% по сравнению с допандемийным уровнем 2019 года. Большинство розничных сетей, недавно опубликовавшие отчеты, отметили хорошее начало четвертого квартала благодаря довольно устойчивому потребительскому спросу, подкрепленному избыточными сбережениями, ограниченным показателям занятости и ростом цен на активы.

· Торги 29 ноября на биржах Юго-Восточной Азии завершились преимущественно в красной зоне. Японский Nikkei потерял 1,63%, китайский CSI 300 снизился на 0,40%, гонконгский Hang Seng сократился на 1,58%. EuroStoxx 50 с открытия сессии падает на 1,70%.

· Фьючерс на нефть марки Brent вырос до $73,44 на прошлых торгах. Золото снизилось за тот же период до $1782,3 за тройскую унцию.

По нашему мнению, сегодняшнюю сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4592–4710 пунктов.

Сегодня планируется публикация данных индекса доверия потребителей, который, как ожидается, упадет до 110 (значение предыдущего месяца: 113,8).

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 56 пунктов на фоне надежды на эффективность вакцин против нового штамма коронавируса.

S&P 500 еще не достиг поддержки на уровне 50-дневной скользящей средней, демонстрируя коррекционное движение в рамках восходящего тренда. Индикатор RSI опустился ниже 50 пунктов, сигнализируя о том, что инициативу перехватили «медведи». MACD также указывает на развитие нисходящей тенденции. В ближайшие дни индекс широкого рынка может демонстрировать умеренно негативную динамику, стремясь к области 4540–4550 пунктов.

30 ноября результаты за третий квартал представит Salesforce (CRM). В общерыночный консенсус заложен рост выручки компании на 25,5% г/г, до $6,8 млрд, при снижении скорректированной прибыли на акцию с прошлогодних $1,72 до $0,92. На наш взгляд, один из лидеров сектора разработки облачного (SaaS) прикладного ПО покажет сильные результаты в связи сохранением высокого спроса на свои продукты и решения. Благодаря поглощению Slack в перспективе нескольких кварталов ожидаем ускорения роста выручки за счет эффекта кросс-продаж. С учетом преимуществ покупки Slack и ее вклада в расширение продуктовой линейки Salesforce прогнозы на текущий и следующий год были улучшены.