ПСБ: Группа Аэрофлот по итогам 3 кв. получила прибыль

Финансовые результаты Аэрофлота по итогам 3 квартала 2021 года

Группа Аэрофлот представила финансовую отчетность по МСФО по итогам 3 кв. и 9 мес. 2021 года. Сильный спрос на внутренние авиаперевозки и рост цен на авиабилеты смогли поддержать финансовый результат компании, в результате чего компания впервые с начала пандемии получила чистую прибыль.

Выручка компании за отчетный период выросла на 97% г/г, составив 167,1 млрд руб. Рост показателя произошел на фоне восстановления внутреннего пассажиропотока, который вырос на 33% г/г и на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Международные авиаперевозки выросли в 5 раз г/г, однако остаются значительно ниже докризисного уровня. Другим фактором роста пассажиропотока стало увеличение занятости кресел.

EBITDA компании выросла на 169% г/г, что также объясняется восстановлением объемов перевозки пассажиров. Уверенный рост показателя отмечается третий квартал подряд. При этом рентабельность EBITDA составила 32,4%, что лишь на 2% ниже докризисного уровня.

Давление на EBITDA оказывал рост расходов на авиатопливо, что связано с увеличением пассажирооборота, а также увеличением цен на авиакеросин. Так, по итогам 3 кв. средний рост цен на авиатопливо составило 19% г/г, при это доля расходов на авиакеросин в общих операционных расходах осталась на уровне близком к 30%.

Чистая прибыль по итогам 3 кв. составила 11,6 млрд руб. против убытка годом ранее. За 9 мес. 2021 года компания сократила чистый убыток до 16,1 млрд руб.

Чистый долг компании в 3 кв. 2021 года снизился на 5% г/г, при этом объем денежных средств увеличился на 50,2 млрд руб., что связано с привлечением средств в ходе SPO в октябре прошлого года. Полагаем, что текущей «подушки» ликвидности в размере 93 млрд руб. будет достаточно компании даже в случае негативного сценария развития ситуации с COVID-19.

Несмотря на то, что объем пассажирских перевозок пока отстает от докризисных уровней, мы оцениваем представленные результаты как сильные. Текущее снижение котировок, вызванное опасениями распространения «омикрон»-штамма COVID-19, носит, по нашему мнению, временный характер. По-прежнему отмечаем недооцененность акций по сравнению с мировыми аналогами и ожидаем сохранения тренда на восстановление международных авиаперевозок, что станет катализатором роста стоимости акций. Оставляем рекомендацию «покупать», целевая цена – 88 руб. / акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»