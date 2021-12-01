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«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Русал Братск» на уровне ruА+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг долгового инструмента компании «Русал Братск» (облигационного займа серии БО-001Р-03) на уровне ruA+.

– По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавило паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО «Русал Братск» (ruA+, стаб.) и облигациями серии БО-001Р-03, – говорится в сообщении агентства.

ПАО «РУСАЛ Братск» является 100% дочерней компанией ОК «РУСАЛ», занимается производством, реализацией и переработкой первичного алюминия По итогам 9 месяцев 2021 года объём выплавки алюминия Братского алюминиевого завода составил 755 тыс. тонн, что составляет около 27% производства алюминия ОК «РУСАЛ» за этот период, ещё 317 тыс. тонн (11%) приходится на Иркутский алюминиевый завод.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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