«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Русал Братск» на уровне ruА+
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг долгового инструмента компании «Русал Братск» (облигационного займа серии БО-001Р-03) на уровне ruA+.
– По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавило паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО «Русал Братск» (ruA+, стаб.) и облигациями серии БО-001Р-03, – говорится в сообщении агентства.
ПАО «РУСАЛ Братск» является 100% дочерней компанией ОК «РУСАЛ», занимается производством, реализацией и переработкой первичного алюминия По итогам 9 месяцев 2021 года объём выплавки алюминия Братского алюминиевого завода составил 755 тыс. тонн, что составляет около 27% производства алюминия ОК «РУСАЛ» за этот период, ещё 317 тыс. тонн (11%) приходится на Иркутский алюминиевый завод.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских
и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации.
С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер;
они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.