ПСБ: Длинные ОФЗ снизились в цене перед аукционами Минфина РФ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник на глобальном рынке облигаций преобладали покупки, обусловленные ослаблением ожиданий сворачивания монетарных стимулов мировыми Центробанками в связи с рисками нового штамма Covid-19. Доходность UST-10 снизилась до 1,44% (-5 б.п.). Локальные 10-летние облигации Мексики снизились в доходности на 15 б.п., ЮАР – на 7 б.п., Индонезии – на 8 б.п. На рынке рублевых облигаций спрос присутствовал лишь на ОФЗ срочностью до 5 лет, которые снизились в доходности ан 1-2 б.п. Длинные ОФЗ выросли в доходности на 3-8 б.п. в ожидании предложения нового госдолга. Минфин РФ сообщил, что в среду планирует разместить ОФЗ с фиксированной ставкой купона на 40 млрд руб. с погашением в марте 2029 г. (ОФЗ 26237) и июле 2036 г. (ОФЗ 26240).

Сегодня с утра доходность UST-10 растет на 2 б.п., отыгрывая комментарии Д. Пауэлла о возможном более быстром сворачивании программы выкупа активов для сдерживания инфляции. Учитывая ужесточение риторики ФРС, а также давление на рынок в связи с размещением длинных ОФЗ, сегодня доходность ОФЗ срочностью 7 – 15 лет может вырасти на 3-7 б.п.

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