ПСБ: Сегодня рубль может продолжить укрепление позиций

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ
Российский валютный рынок
Пара доллар-рубль во вторник опускалась к отметке 74 руб., несмотря на подешевевшую нефть
Рубль в ходе вчерашних торгов укреплялся, снимая накопленную за предыдущие дни перепроданность при поддержке сообщений СМИ о возможности встречи президентов США и России до конца года и внутридневных попыток стабилизации ситуации на европейских рынках, ввиду ослабления нервозности относительно влияния нового штамма COVID-19. Отметим, что рубль проигнорировал дальнейшее падение нефтяных котировок и впервые с четверга выглядел сильнее большинства валют развивающихся стран.
Утром в среду национальная валюта укрепляется благодаря заметному улучшению настроений на мировых рынках: фьючерсы на нефть марки Brent и фьючерсы на фондовые индексы США уверенно растут, пытаясь отыграть вчерашние потери.
Мы ожидаем, что в течение дня внешний фон сохранится позитивным и будет способствовать развитию постепенного отката доллара, с возвратом в диапазон 73-74 руб.
ПАО "Промсвязьбанк"