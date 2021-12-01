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ПСБ: Сегодня рубль может продолжить укрепление позиций

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль во вторник опускалась к отметке 74 руб., несмотря на подешевевшую нефть

Рубль в ходе вчерашних торгов укреплялся, снимая накопленную за предыдущие дни перепроданность при поддержке сообщений СМИ о возможности встречи президентов США и России до конца года и внутридневных попыток стабилизации ситуации на европейских рынках, ввиду ослабления нервозности относительно влияния нового штамма COVID-19. Отметим, что рубль проигнорировал дальнейшее падение нефтяных котировок и впервые с четверга выглядел сильнее большинства валют развивающихся стран.

Утром в среду национальная валюта укрепляется благодаря заметному улучшению настроений на мировых рынках: фьючерсы на нефть марки Brent и фьючерсы на фондовые индексы США уверенно растут, пытаясь отыграть вчерашние потери.

Мы ожидаем, что в течение дня внешний фон сохранится позитивным и будет способствовать развитию постепенного отката доллара, с возвратом в диапазон 73-74 руб.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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